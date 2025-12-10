花300元買二手豬撲 正妹開箱竟挖出6萬多現金

美國一名女子花約台幣300元買下二手豬撲滿，回家打開竟發現塞滿2028美元（約6萬多元）現金。（圖／翻攝自＠miles8katrina TikTok）





美國德州一名女子日前在二手店以約新台幣300多元買下一個粉紅豬撲滿，沒想到回家開箱竟從豬肚裡拉出多袋塑膠袋與一疊紙鈔，清點後竟高達2028美元（約新台幣6萬多元），影片曝光後也立刻引起熱議。

這名女子卡翠娜（Katrina）經常在TikTok分享二手尋寶日常，擁有逾10萬名粉絲。她表示，當天到德州Goodwill二手商店時，看見店員剛把推車推出來，第一眼就被這個外型奇特、帶點年代感的粉紅小豬吸引，讓她決定花10.99美元買下。

她回家拍攝開箱影片時，注意到撲滿底部的塞口仍然完整，拉開後立刻察覺裡面似乎有份量。接著她伸手進去，先拉出數個細長塑膠袋，接著又抽出一疊以髮圈綁緊的紙鈔。事後清點，鈔票總額竟然高達2028美元，讓她當場驚呼：「天啊，我只花10.99美元耶！」

影片曝光後累積超過24萬次瀏覽，許多網友紛紛留言恭喜她「這就是二手店的魅力」、「店家沒檢查是他們的損失」、「撲滿自己賺錢太酷了」。也有人建議她若覺得愧疚，可捐出部分金額幫助弱勢，不必特地聯絡商店。

卡翠娜坦言，一開始確實有種「這筆錢好像不屬於我」的矛盾感，但大多數網友都鼓勵她接受這份意外之財，認為可能是某位老人家遺留的私人存款，被家屬整理遺物時一併捐出，「既然你買下它，裡面的東西就屬於你。」

她表示，原本打算把這個「醜萌豬撲滿」轉售，沒想到如今完全不必賣，因為撲滿本身就已經替她賺回好幾倍。對於這筆突如其來的獲利，她直言將會好好收藏這個小豬撲滿，並把驚喜與粉絲分享，「我從來沒在二手店找到過這麼多錢，真的太幸運了！」

