花300買二手撲滿！她打開驚見「整捆現金」 秒賺6.3萬元

美國一名女子日前在二手商店以不到11美元（約新台幣342元）的價格買下一個「醜陋又有點嚇人」的撲滿，沒想到回家拆開後，竟從中發現價值2028美元（約新台幣6.3萬元）的現金，讓她興奮不已。

根據外媒報導，卡特里娜是一名二手商品愛好者，近日她在TikTok分享了一段影片，展示她在Goodwill以10.99美元（約新台幣342元）購入的粉紅豬陶瓷存錢罐。這個豬撲滿外型相當獨特，有誇張的大眼睛、立體花朵與呆萌笑容，被網友形容「有點嚇人」。

但真正的驚喜在豬肚子裡，卡特里娜在影片中表示，撲滿當時被放在店員剛推出的購物車上，她看到後便直接拿起結帳。帶回家後，她拔開底部的塞子，竟然發現裡頭塞著八個綁在一起的塑膠袋，更驚喜的是，袋中還有一捆現金，總額高達2028美元（約新台幣6.3萬元）。卡特里娜說明，這些紙鈔被整齊折疊，再用髮圈綁住，「我經常在二手商店找到一些奇怪的東西，但這是我第一次撿到這麼多現金。我真的超級興奮！」

影片發佈後已吸引超過20萬次觀看，至於為何有人會把這筆錢藏在撲滿裡並捐出，目前仍不得而知。影片底下也湧入大量留言，許多網友替她開心，一名前Goodwill經理留言表示，處理人員在上架商品前應該檢查物品，但這次顯然「疏忽了」。也有網友提醒她：「別打電話回店裡，這筆錢就是你的。」

事實上，這並非二手商店第一次出現「撿到寶」的事件，最近伊利諾伊州一名男子以4.99美元（約新台幣155元）買下一個Goodwill盤子，經鑑定竟是18世紀中國紋章外銷瓷，市值約4400美元（約新台幣13萬7115元），他當時直言：「我五分鐘內就知道自己撿到寶了。」



