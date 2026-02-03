即時中心／温芸萱報導

民眾黨不分區立委劉書彬上任後爭議不斷，先是遭指進駐前白委吳春城辦公室，並花費約35萬元公帑裝潢，近日又傳出因未抽中心儀辦公室，與同僚交換導致搬遷延誤。對此，黨主席黃國昌昨（2）日坦言「不高興」，強調曾多次要求不准裝潢，並痛批「裝什麼潢？」。對此，劉書彬今（3）日被媒體問到，如何看待主席昨日說的話，她神情不悅，未正面回應相關爭議。

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」，除劉書彬任期尚未屆滿、陳昭姿因推動《人工生殖法》修法將留任外，其餘6席確定更換。不過，劉書彬自上任以來就爭議頻傳，包含遭指進駐前白委吳春城辦公室，並動用約35萬元公帑進行整修。

此外，近日又傳出劉書彬因未抽到心儀辦公室，與同僚協調交換，導致搬遷作業延誤。對此，民眾黨主席黃國昌昨日直言「不高興」，強調過去已多次要求不准裝潢，並反問「裝什麼潢？」。

面對黃國昌的說法，劉書彬今日接受媒體詢問，對於當初是否提出裝潢需求，以及如何看待主席的批評，劉僅嘴角下垂，看上去神情不悅，全程未發一語，快步掠過媒體，對相關問題保持沉默，未作任何回應。





原文出處：快新聞／花35萬裝潢辦公室！遭黃國昌怒斥 劉書彬反應曝光

