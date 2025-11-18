花360萬也沒閃過！王大陸現身法院鞠躬道歉 閃兵案求刑1年成全民焦點

王大陸2月捲入閃兵案，他今日為該案出庭，面對檢方所控3項罪名都認罪，並當眾道歉。（本刊資料照）

男星王大陸今年2月被控砸下360萬元尋找不法集團利用假造醫療證明方式躲避兵役，隨後檢警又展開多波行動，逮捕曾以同樣手法逃兵的威廉、坤達、陳柏霖、修杰楷等多位知名男星。閃兵案源頭的王大陸今（18）日現身新北地方法院出庭，針對檢方起訴罪名，王大陸全數認罪。

法官問王大陸是否承認「使公務人員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役」3項指控，王大陸當庭起立鞠躬、承認罪行。他並在庭中表示，「這次案件我在無知之下犯了錯，我誠摯向大家道歉」。

廣告 廣告

王大陸並指出，他付給該案主嫌陳志明現金300萬元，再匯款60萬元，總計為360萬元。根據交付方式，王大陸也說明得很清楚：首筆30萬元於台北市國父紀念館附近親交，後續在自己位於台北市仁愛路住處面交或匯款。但該案主嫌陳志明方面所說的「只收260萬元」，期間有百萬元的差距，王大陸今天特別澄清其實他確實付出360萬元。

該案目前已有18名藝人遭到起訴，包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人遭具體求刑2年8個月，第一波閃兵案調查對象王大陸之前未被求刑，乃是因為他被發現閃兵後即刻按規定入伍服替代役，且據報導他在第一關體檢就因為裝病被識破，連假造病例的過程都未經歷，不構成《妨害兵役治罪條例》，不過檢方已對王大陸依偽造文書補充求刑1年，目的是讓他與同案其他藝人、役男被告的求刑標準一致。

辯護律師指出，王大陸雖然動機不可取，但其已坦承犯行、且在役中表現良好，請求法院給予易科罰金或緩刑。

而王大陸進出法院時被媒體大舉包圍，但他低頭不語，對媒體提問充耳不聞，低調進入地院。

更多鏡週刊報導

藍心湄曼谷過大壽 陳美鳳化身泰妹祝壽

迪士尼真人版《海洋奇緣》明年出航 莫娜本尊亮相大銀幕

輝人《OWHEECE》辦公室12月高流見 化身「丁代表」嗨翻全場