花3600萬造四噸重金豬！蔡依林演唱會到一半「紙鈔飛滿天」全場嗨翻
四季線上／陳軒泓 報導
JOLIN 蔡依林連三天在大巨蛋舉辦演唱會，元旦當天帶領歌迷嗨翻台北最終場演出。而此次巡演中，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。
在所有巨型道具之中，最令人難忘的莫過於會自動吐鈔的「貪婪金豬」，大量紙鈔自高空傾瀉而下，娛樂效果十足且震撼，不過正因「一豬多用」、內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，四噸重的豬體連同運費便高達 120 萬美金（約新台幣 3600 萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」。
除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著 JOLIN 與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮；JOLIN 在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款「運動鞋」，這也意外成為 JOLIN 開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」，甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」，展現出私下幽默又真實的一面。
【看更多】
蔡依林演唱會砸「9億重金」打造！「巨蟒直衝觀眾席」被封最狂開場
瑤瑤自嘲奶大沒人要！好友心急助脫單 物色180帥男仍無果
才剛辦完甜蜜婚宴！李國超跨年夜突嘆「最爛的一年」 原因曝光惹鼻酸
流行音樂節目精選《全能歌手》線上看▶️
【FastTV飛速看】精彩內容直播不中斷👉點擊前往
更多四季線上報導
韓流天王 RAIN「裸肌打碟」畫面瘋傳！一月攻蛋保持「最佳狀態」未開唱先轟動
曹雅雯「台南味教學」助陣！ 台語新人自掏六位數做歌 淚憶北漂心情
A-Lin跨年「超鏘金句連發」！要歌迷點歌投錢「限制縣長只有幾秒」網笑歪：多醉
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 87
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 55
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 10
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 59
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 6 小時前 ・ 4
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 1 天前 ・ 4