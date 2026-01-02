花3600萬造四噸重金豬！蔡依林演唱會到一半「紙鈔飛滿天」全場嗨翻

四季線上／陳軒泓 報導

JOLIN 蔡依林連三天在大巨蛋舉辦演唱會，元旦當天帶領歌迷嗨翻台北最終場演出。而此次巡演中，每一個章節都配置一座極具象徵意義的巨型道具，為整體敘事畫龍點睛；從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」，到情歌組曲篇章象徵對愛情迷惘及頓悟的〈真相之書〉、甜蜜段落中翱翔全場的「彩翼飛馬」，以及終章壓軸現身的「愉悅之女」巨型雕像，每一件道具一登場都引發全場驚嘆。

蔡依林全新巡演耗資9億打造（照片提供：凌時差）

在所有巨型道具之中，最令人難忘的莫過於會自動吐鈔的「貪婪金豬」，大量紙鈔自高空傾瀉而下，娛樂效果十足且震撼，不過正因「一豬多用」、內部結構極為複雜，製作成本價格不斐，四噸重的豬體連同運費便高達 120 萬美金（約新台幣 3600 萬元），且必須包下整架貨機才能完整運送來台，也因此讓工作人員趣稱它是「坐飛機來的豬」。

蔡依林演唱會巨型道具接連登場，吐鈔金豬引關注（照片提供：凌時差）

除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著 JOLIN 與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮；JOLIN 在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款「運動鞋」，這也意外成為 JOLIN 開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」，甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」，展現出私下幽默又真實的一面。

蔡依林首度穿運動鞋登上演唱會，笑言有加場動力（照片提供：凌時差）

