花4萬8買24顆生存遊戲煙霧彈！「孤狼」張文網購1年半準備犯案 LINE只有2聯絡人

捷運台北車站、中山商圈上周五發生恐攻事件，兇嫌張文丟煙霧彈並持刀隨機砍人，造成3名無辜民眾喪命、11人受傷，他最終在警方包圍下從誠品南西店墜樓身亡。北市警局與警政署刑事警察局成立專案小組，報請北檢指揮偵辦，持續追查張文犯案動機、犯罪工具來源等，查出他從去年4月開始網購戰術手套、防毒面具等，今年1月又花4萬8千元購買24顆生存遊戲煙霧彈，並陸續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機、甲醇等極具危險性的易燃物，準備時序恐長達1年半。

張文放置於推車內的玻璃瓶汽油彈及煙霧彈因燒毀，未釀成更大災難。（圖／警方提供）

專案小組調查發現，張文對於軍事戰術裝備品及生存遊戲頗有研究，從去年4月便透過蝦皮採買戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，以及用來製作燃燒彈的工業酒精等物品。今年11月又持續透過網購汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物，準備時序長達1年半，可見是經過縝密規劃與準備，預謀犯案明顯。

警方也從他的平板追查發現，他於今年1月假借生存遊戲名義，以每顆2千元代價，向生存遊戲業者購買24顆仿美軍制式煙霧彈外觀的M18煙霧彈，不過案發後經鑑定，確認是生存遊戲的玩具製品，煙霧量和施放強度都與軍品相差非常多。

專案小組另外發現，張文並沒有時下年輕人愛玩的IG和Threads帳號，臉書也沒有貼文，通訊軟體LINE裡面也只有房東與房仲2個聯絡人，是不折不扣的「孤狼」。專案小組目前已從他的雲端資料發現計畫犯案，包含時間、路線、聲東擊西等策略都在他的計畫內，至於真正的犯案動機及兇刀來源仍待調查釐清。

警方查扣以玻璃瓶製作的汽油彈及煙霧彈等證物。（圖／警方提供）

