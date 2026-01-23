花4500萬買北高雄頂樓豪宅竟漏水13處！名醫夫婦怒告興富發 判決峰迴路轉…贏了

花4500萬買北高雄頂樓豪宅竟漏水13處，名醫夫婦怒告興富發更審勝訴。翻攝建商官網

高雄一對醫師夫婦5年前豪砸4508萬元，買下北高雄農16特區一處豪宅頂樓及3個車位，不料竟是一連串惡夢的開始，先是驗收時發現7處漏水，交屋後漏水點更擴散至13處，連主臥室也慘遭波及。醫師夫婦不滿買到漏水屋，怒告建商興富發公司要求修繕及賠償，高雄高分院日前更一審判建商應賠償房屋價值貶損共201萬元。可再上訴。

醫師夫婦提告指出，2020年7月3日與建商簽訂買賣契約，4508萬元購買這處位於農16特區精華地段的豪宅38樓，以及地下室3個車位。不料同年8月27日驗屋時，就發現有7處滲漏水，建商承諾修繕後於10月交屋，但隔年6月梅雨季後，房屋又再度漏水，且除之前發現的7處漏水點外，又多了主臥室等6處，總共有13處滲漏水，因此起訴要求建商負責修繕至不漏水，更主張豪宅將因漏水瑕疵導致交易價值減損，要求賠償201萬4636元。

法庭上建商辯稱，雙方曾簽署「現況交屋」協議，且屋主先前請求損害賠償的部分已遭法院駁回確定，不應再提告。此外，建商更主張不動產買賣的瑕疵擔保請求權只有6個月期限，屋主早已逾期，不應獲得賠償。

高雄地院一審時判建商除應修繕房屋，另需因漏水瑕疵給付交易價值貶損金額共201萬4636元。建商上訴後，二審則以屋主對於建商就房屋的瑕疵擔保請求權已逾期，判將建商應賠償201萬元部分撤銷，上訴後全案確定，亦即建商僅需將漏水屋修繕完成即可。

但醫師夫婦不死心，另以本案屬於債務不履行之不完全給付，向法院提起追加之訴。高雄高分院上更一審法官調查後認為，即便建商同意依鑑定工法將房屋修復至不漏水，但房屋曾有嚴重漏水紀錄，在二手市場上會讓潛在買方產生不確定性的擔憂，這種污名效果確實會導致交易價格減損。根據不動產估價師鑑定，該豪宅因此減損價值201萬餘元，判決建商應全額賠償。仍可上訴。



