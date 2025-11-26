花5千搬座鐵塔回家！苗栗警局「網拍」12公尺電信塔 起標5000元

記者潘靚緯／苗栗報導

白沙派出所12公尺高的電信塔被放上網拍賣，起標價5000元。(圖／翻攝自台北惜物網)

網路拍賣盛行，萬物皆可拍賣！苗栗縣通霄警分局白沙派出所，因廳舍老舊，將於明年拆除重建，矗立在廳舍旁高12公尺的電信鐵塔，功成身退，警方表示，雖然鐵塔已有18年歷史，但有鍍鋅處理，整體狀況良好，直接報廢實在可惜，因此將鐵塔刊登在「台北惜物網」拍賣，起標價5000元，投標時間至12月1日中午12時截止，呼籲有需要的民眾，快來撿便宜。

12公尺高電信塔已使用18年，有鍍鋅處理，但整體狀況良好。(圖／翻攝自台北惜物網)

縣警局後勤科表示，現有白沙派出所廳舍老舊，只有一層樓，不敷使用，將於明年拆除重建。新的派出所規畫為2層樓建築，新型的電信收發訊設備，將設置在屋頂，因此原有的無線電及防空警報電信鐵塔已無需求，將予以報廢。

該座鐵塔底座約4.7×4.7公尺，高約12公尺，有鍍鋅處理，即使位於海濱地區，使用18年仍完好，經評估，若雇工拆除並以廢鐵拍賣，不僅需支出拆除費用，也只能以廢棄物計價，透過上網拍賣，不僅可節省一筆雇工拆除費用，也能讓鐵塔獲得再利用價值，實現資產活化，環保再利用，不過得標者需自行拆除搬運。

白沙派出所因廳舍老舊，即將拆除重建。(圖／翻攝畫面)

警方將鐵塔拍賣資訊刊登在台北市政府拍賣政府報廢公產的「台北惜物網」拍賣，從5000元起標，希望提供給有需要的民眾或企業。不過買座「鐵塔」回去，到底能做什麼？有員警打趣說，搞不好可以放在豪宅別墅，打造成巴黎鐵塔或東京鐵塔的景觀瞭望台，或是妝點布置成耶誕樹，成為獨一無二的景觀。

