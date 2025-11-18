花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

美國聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines），因「無窗的窗邊座位」遭旅客提告的集體訴訟持續延燒。（示意圖／Pixabay）

美國聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines），因「無窗的窗邊座位」遭旅客提告的集體訴訟持續延燒。其中，聯航近日向美國聯邦法院提出動議，要求駁回訴訟，理由是「窗邊座位」並不保證一定有窗戶，只代表座位靠近機身側壁。

《紐約郵報》（New York Post）報導，訴訟由多名乘客發起，指控兩家航空公司收取額外費用販售「窗邊座位」，實際上部分座位旁根本沒有窗戶，形同「花錢買牆壁」。原告之一的科帕肯（Aviva Copaken）表示，她曾支付高達169.99美元（約新台幣5301元）訂購窗邊座位，但登機後發現眼前只有機艙壁面，毫無外部視野。

聯航本月10日提交的動議中主張，「窗邊」一詞僅用來識別座位位置，意指「靠近機身側壁」，並非承諾一定能看到外部。律師團隊更指出，聯航自身的運輸契約（contract of carriage）也未明確保證窗邊座位必定有外部窗景。

訴狀指出，部分飛機型號的確存在「缺窗」座位，例如波音737因內部管線與電力配置，至少有一排窗邊座位沒有窗戶；而聯航機隊中超過半數為此機型。空中巴士A320與波音757亦有類似配置。然而，與美國航空、阿拉斯加航空及瑞安航空不同的是，聯航與達美在訂票頁面並未提前告知旅客該座位是否真的具備窗戶。

原告律師格林鮑姆（Carter Greenbaum）批評，聯航的說法「違背旅客的合理期待」，強調許多乘客因恐飛、焦慮、幽閉恐懼或容易暈機，因此選擇付費購買窗邊座位，藉由外部視野獲得心理舒適感，「消費者不該承受航空公司文字遊戲下的空洞承諾。」

律師並指出，既然航空公司越來越多項目收費化，就更應確保所有費用資訊透明，不應讓旅客付費卻得不到應有產品。上月15日公布的修正版訴狀進一步指出，若旅客事先得知這些座位並無窗戶，根本不會選擇，更不可能支付額外費用購買。

針對聯航部分，原告提出四項指控，包括兩項形式的違反契約、違反默示契約義務，以及「允諾禁反言」（promissory estoppel），意指企業違背其向消費者做出的承諾。目前法院已預定2027年6月7日作為初步審理日期。聯航目前尚未回應。

