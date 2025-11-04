花5萬6千元騎「寵物電動車」竟不能上路！女收紅單：車違規

女子購買寵物電動車騎上路後卻收到罰單。（圖／民眾提供）

一名女性消費者花費56000元購買寵物電動車，卻發現該車輛無法合法上路，引發與業者的激烈爭端。根據消費者楊小姐表示，業者當初承諾該車輛為電動輔助自行車可以上路騎乘，但實際上該車輛並未通過合格檢驗，導致她在騎乘時被警方開單沒入。當她前往寵物展詢問廠商時，雙方爆發口角衝突，業者更反控她妨害名譽，揚言提告求償300萬元，並辯稱該產品僅為寵物出遊載具，應該「用推的」而非騎乘。

女子購買寵物電動車騎上路後卻收到罰單。（圖／民眾提供）

事件起因於去年，楊小姐花費56000元購買了這家廠商的寵物電動車。日前她騎車上路時發生事故，警方檢查後發現該車輛沒有檢驗合格證明，因此被開單沒入。楊小姐表示，業者銷售時明確告知這台車算是電動輔助自行車，有踏板可以上路騎乘，但後來陸續有人因此被開罰。

廣告 廣告

經過楊小姐研究，她發現業者所謂的電動輔助自行車應該是以人力為主、電力為輔，必須具備類似腳踏車的踏板設計。然而，她購買的這台車根本沒有踏板，自始至終都不能合法騎上道路。當她向業者反映這個問題時，她提到業者不但沒有妥善處理，反而揚言提告求償300萬元，指控她妨害名譽，只因為她公開揭露這台車不能上路的事實。

女子購買寵物電動車騎上路後卻收到罰單。（圖／民眾提供）

業者已經發文公告，表示啟動車輛送驗程序。（圖／業者官方IG）

網路上也有其他消費者指控，這種車輛購買不久就壞掉，相當危險，且許多車主因騎乘上路而被罰1200元。然而，該廠商仍持續在寵物展販售這款產品，甚至辯稱這款車「不能騎，可以用推的」。更令人質疑的是，有消費者指出，該業者在中部有兩家租車店，也都是違法出租這類車輛。

對於這些指控，業者官方回應表示，這輛車是寵物的「出遊載具」，目前已經正式啟動車輛送驗程序，未來會依規確認領牌與保險等事宜。然而，消費者們仍然不接受這樣的解釋，因為即使是有動力的載具，如電動滑板車或電動風火輪，上路都是違規的。消費者期望業者能提供更明確的說明，避免其他寵物飼主因不知情而違規使用。

更多 TVBS 報導

寵物電動車無路權！騎上路「可罰3600」 急求解套

消費者花699元買紅魔蝦「咬一口滿嘴沙」 專家曝風險

字太小！ 停車才發現15分鐘20元 民眾「緊酸」：比信義區貴

逾10萬名牌衣送洗竟全消失！業者僅賠2萬 消費者氣炸

