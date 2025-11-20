花50億改版新台幣 盧秀燕：民眾會以為中央錢多撒幣

台幣將改版？台中市長 盧秀燕答詢表示，時機不佳，民眾會以為中央錢太多、撒幣。（圖：中市府提供）

台中市議會總質詢，議員張瀞分今天（20日）指出，中央銀行將進行台幣改版，預計2028年起，每年花50億，地方民眾抱怨中央肥滋滋，地方窮兮兮，追問市長看法，盧秀燕說，美台關稅未解、各國還有戰爭，加上地方財政艱困，中低收津貼、營養午餐等被砍，這些遠比換新鈔重要，這時機台幣改版，民眾觀感不佳，會以為中央錢太多，撒幣。

張瀞分指出，中央每年將花50億改版新鈔，但台灣正受美國關稅衝擊，勞工苦不堪言，地方民眾議論紛紛，大家都認為中央吃飽太閒，台幣改版費，若能補助台灣經濟，不是更好嗎？市長盧秀燕答詢表示，國家發行新票券或新鈔，是非常重要的事，要非常慎重，最重要的是成本很高，因為會進行龐大的發行和回收，可能10年都無法發行完畢及回收完畢，因為印製要防偽，每張鈔票成本，高出想像，價值不斐。

國民黨議員張瀞分等人質詢關切台幣將改版，地方議論中央錢太多， 盧秀燕說，時機不佳，民眾觀感不好。（圖：寇世菁攝）

盧秀燕指出，國家要全面換發新台幣，但現在時機不好，美台關稅問題尚未解決，各國還有戰爭，石油、天然氣還在上漲不穩定，以及匯率問題，地方又窮兮兮，聽說明年要發行的第一波，需要50億，不知要幾年，會讓民眾感覺中央錢太多，撒幣。

盧秀燕強調，地方現在財政非常辛苦，人民嗷嗷待哺，中低收入津貼被砍，學校沒冷氣吹，營養午餐沒補助，這些都比換發新鈔更重要，發新鈔要選時機，國家富強，財政有餘，有很多閒錢，就是很好的發放時機，但目前國際關係緊張，地方財政窮困，又要增加國防預算，地方窮兮兮，中央卻印鈔撒幣，觀感不太好。（寇世菁報導）