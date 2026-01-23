花50元中千萬元發票！11張大獎仍未領 消費明細曝

統一發票2025年9-10月期百萬元以上大獎還有11人未領，領獎期限只到2026年3月5日。（示意圖／報系資料照）

2025年11-12月期統一發票獎號將在25日開出，不過財政部統計，2025年9-10月統一發票還有11名大獎得主未現身兌領，其中包括2張千萬元特別獎、4張200萬特獎以及5張雲端發票百萬獎。財政部提醒，領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，以免和財神爺擦身而過。

2025年9-10月期統一發票中獎號碼已在2025年11月25日開出，1000萬元特別獎中獎號碼為「25834483」，200萬元特獎中獎號碼為「46587380」。根據財政部中獎清冊顯示，該期統一發票共有11張發票中了特別獎，還有18張中了特獎，另有30張中了雲端發票專屬獎百萬元。

財政部今（22）日也公布最新統計，指出仍有2張1000萬元特別獎中獎發票未兌領，1張是在Google Play花50元訂閱費中獎，另一張則是在桃園市中壢區「阿潭ㄟ店專業生鮮市場」消費153元食品等中獎。

至於200萬元特獎也有4張中獎發票還未領獎，分別是在App Store花165元買應用程式、街口支付花90元手續費、在桃園市桃園區慈文路POYA Beauty寶雅消費1117元物品，以及在屏東縣潮州鎮信義路「寶昌食品」消費120元食品。

另外，雲端發票專屬獎100萬元也尚有5張中獎發票未領獎，分別在基隆市七堵區東新街7-ELEVEN花295元買飲品等、在App Store花165元買應用程式、在Uber Eats支付69元外送費等、在Uber Eats支付9元外送費等，以及在宜蘭縣員山鄉員山路7-ELEVEN花71元買飲品等。

事實上，若有訂閱Netflix、Spotify、YouTube Premium等應用程式，或是有在App Store、GooglePlay購買APP，以及在Agoda、Airbnb、Meta等平台消費過，這些「跨境電商」都會開立雲端發票，但必須做好「載具歸戶」，才能知道發票是否有中獎，尤其是許多民眾常常遺漏的「跨境電商電子郵件載具」。

