花6.7億買車、還是買了一個夢？車子還沒造好已經天價出售
記者鍾釗榛／綜合報導
如果一輛車是坐直升機抵達拍賣會，那它的價值大概會讓會計師心臟痛三天。來自Gordon Murray Special Vehicles的S1 LM就是這種等級，因為它是由F1傳奇設計師Gordon Murray監製、限量僅五輛的超頂級作品，還沒正式量產就已經話題爆棚。
底盤1號拍出6.75億！創下新車拍賣最高紀錄
在拉斯維加斯，編號1號的S1 LM以2063萬美元（約新台幣 6.75 億）成交，直接刷新新車拍賣史紀錄。更狂的是這車目前還沒完工、沒人開過。買家等於花6億多買了一個夢想，但這夢想確實夠稀有。
買的不只是車
這輛車的買家將獲得「特級禮遇」，可親自與Gordon Murray一對一討論車輛設定，還能參與試駕並向工程團隊提供意見，甚至有三屆Indy 500冠軍Dario Franchitti陪同。最後還會收到一本500頁超豪華製作手冊，從草圖到手寫筆記，全都收錄，是完全可以拿來炫耀的等級。
致敬F1 GTR
S1 LM外型致敬1995利曼冠軍McLaren F1 GTR，內在卻是升級版的T.50。車尾搭載4.3升V12引擎、約710匹馬力，透過六速手排輸出。中置駕駛座設計依舊經典，而駕駛最好戴耳機，因為那具V12很可能會把你震到耳膜發麻。
五輛全賣光？
原本GMSV宣稱五輛S1 LM都售出，但這次底盤1號的拍賣似乎暗示事情沒那麼單純。或許要等2026年開始交車後，這五位超級買家的真正身份才會逐漸浮出水面。
