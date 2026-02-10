花600億僅增1％用電？大甲溪光明抽蓄水力計畫 環評初審過關

台電的「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」今日送入環境部進行第三次環評初審。（本報資料照片/台中市府提供）

台電的「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，擬利用德基水庫作為上池、谷關水庫作為下池並挖隧道，進行抽蓄水力發電，今日送入環境部進行第3次環評初審，環委要求加強土石方堆置場對環境、受河道沖刷影響分析，並據堆置情形，研提相關安全管理及緊急應變計畫，最終建議本案修正後通過。

「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」擬設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610 MW以下，主要設施為10.6公里頭水隧道、進出水口、地下電廠及相關設施，其他設施則是5處土石堆置場、施工橫坑等。

廣告 廣告

台電表示，該計畫總工期預估10年，是以德基及谷關水庫作為上、下池，只需新增抽蓄水路及發電機組，而2水庫間的抽蓄操作不涉及大甲溪河道水流變動。

環委則直言，本案基地自921大地震後就相當脆弱，若要花600億在此興建電廠，提供1％用電，可能需要再考量。

還有環委表示，開發單位針對5處土石堆置場模擬高水位及5級地震同時發生的極端情境進行安全分析，但近年幾乎每年發生連續3天降雨量超過2000公厘，開發單位目前模擬的情境不夠極端。

經閉門會議討論，環委建議該案修正後通過，要求檢核複合式災害邊坡穩定估算合理性及土石方堆置場使用年限，研提安全管理計畫及緊急應變計畫，並加強評估5處土石方堆置場受河道沖刷影響分析及研提預警機制，以及就5處土石方堆置場分階段施工對保安林水源涵養及土砂捍止功能影響進行評估分析。

更多中時新聞網報導

王淨生日對決玖壹壹 柯震東吹氣球輸春風

方文琳單車環島 車友認出喊女神

三層崎花海明開幕 全日遊園趣