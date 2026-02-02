花63萬請了「假律師」 敗訴到底才知被騙

打遺產官司請到假律師遭騙損失63萬，假律師判刑1年8月徒刑。（圖：彭清仁攝）

新竹一名邱姓男子明知不具律師資格，佯稱可替陳姓女子打遺產糾紛，兩次共獲利63萬元。由於官司敗訴到底，陳姓女子懷疑邱姓男子身分，查詢後才發現根本沒有律師資格。全案新竹地院審理終結，法官依詐欺取財罪名，判處這名假律師1年8個月徒刑，未扣案犯罪所得53萬元則沒入。

判決書中指出，被告邱姓男子透過朋友介紹得知陳姓女子因處理父親遺產事件，欲對胞弟提出偽造文書告訴。2020年2月間被告邱姓男子與陳姓女子在住處附近碰面商談，不否認或解釋其未取得律師資格，並自稱之前有多起為他人訴訟成功案件經驗，且表示可以13萬元代價受其委任，處理官司完整程序而包攬訴訟。

被害人匯款13萬元後，因被告邱姓男子並非律師，無法受委任開庭，卻委請不知情的周姓律師擔任告訴代理人。被告還打電話謊稱臨時有事無法陪同開庭，後續將委請周律師代為處理。

事後全案經檢察官不起訴處分，被告邱姓男子接續詐欺犯意，對被害人謊稱可以聲請再議尋求翻案，為防止被害人胞弟脫產，宜提出擔保金50萬元對其財產進行假扣押，被害人借了50萬元匯到被告帳戶。之後被害人陳姓女子訴訟敗訴，經查詢後，發現被告根本未聲請假扣押，且無律師資格，始知受騙。

法官審酌被告明知其無律師證書，不得非法辦理訴訟事件，竟利用被害人對於法律認識不足的情況下，佯裝律師為被害人辦理訴訟事件以營利，又施以詐術趁機包攬訴訟謀圖被害人錢財，除造成被害人財產受損害外，更增添整體社會對司法產生不信任之風險，所為應予譴責；且被告矢口否認犯行，未與被害人和解或賠償，法官最後依詐欺取財罪判處假律師邱姓男子1年8月徒刑，未扣案犯罪所得53萬元沒收。（彭清仁報導）