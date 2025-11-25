花64元買飲料鮮食中1000萬！發票對起來！2025年9 - 10月統一發票中獎號碼

文／景點+ 秀智整理報導

財政部11月25日公布最新一期2025年9 -10月統一發票中獎號碼，提醒消費者雲端發票有額外中獎百萬的機會，7-11本期有消費者花64元買飲料、鮮食中獎千萬，全家便利商店則有一位消費者以115元購買uno pasta也是中獎千萬，手邊發票也趕快對起來，說不定你也是幸運兒，中獎號碼往下看。

統一超商7-11共有2位消費者獲得千萬特別獎、4位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎1百萬。





統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚 門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

還有4位獲得2百萬特獎！一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰;一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。



3位雲端發票專屬獎1百萬得主！一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

全家便利商店本期（114年9-10月）中獎發票，共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。本期特別獎1,000萬元開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒以「全家」會員專屬優惠購買兩杯Let's Café特大杯冰拿鐵與零食，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費115元購買uno pasta烤雞燻腸白醬義大利麵及截切西瓜，同樣一舉抱回千萬大獎。





特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」柯達飯店、桃園民光店，幸運得主最低僅花費138元購買多顆茶葉蛋、鮮豆漿及糙米漿等商品，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則購買8杯Let's Café咖啡等商品即喜迎大獎。





頭獎20萬元有2位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」大園大工店、潭子金潭店，最低僅花費60元購買起酥蛋糕及軟糖零食就幸運中獎。





另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出1組，獎落松指部店，花費95元購買日式蕎麥沾麵及草莓優酪等商品。

7-ELEVEN提醒，2025年7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

