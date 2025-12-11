花66元買彩券爽中5千萬！夫妻因「1件事」笑不出來 連忙秘密搬家

印度旁遮普邦一名工人花200盧比購買彩券，竟中1.5億盧比的頭獎。示意圖／翻攝自Pixabay

印度旁遮普邦（Punjab）法里德科特地區（Faridkot）一名工人花200盧比（換算約新台幣66元），購買一張彩券，並中了1.5億盧比的頭獎（換算約新台幣4900萬元），這名男子中獎的消息在鄰里間傳開，他們開始擔心遭到不法份子勒贖，於是決定秘密搬家。

根據《NDTV》報導，印度旁遮普邦法里德科特地區賽德克村（Saideke）的一對夫妻考爾（Naseeb Kaur）、辛格（Ram Singh）在農場擔任日薪工人，兩人花費200盧比購買一張彩券，沒想到竟贏得旁普遮邦彩券最高1.5億盧比的獎金，是名符其實的「一夜暴富」。

廣告 廣告

不過，隨著這對夫妻中獎的消息在鄰里間傳開，他們的喜悅很快被恐懼和焦慮取代，夫妻倆擔心會有犯罪份子以贖金當作目的綁架兩人，由於擔心自身安全，他們把手機關掉，並秘密搬家到一個地點。

法里德科特地區警方9日知悉後，立刻聯絡這對夫妻，並提供安慰、保護。副警司直言，９日才知道，這對夫妻購買彩券中了1.5億盧比的獎金，他們擔心因為暴富遭到傷害或勒索，「我們向他們保證，警方始終在維護公眾安全，他們的家人不會受到任何傷害」。



回到原文

更多鏡報報導

「想要被調教！」俄羅斯人妻連劈2台男 老公臉綠提告

飛機從天降！公路追撞轎車「削過車頂」 驚悚畫面曝光

2025年「最具影響力國家」排行出爐 台灣擠進全球前20