花6600訂桌菜被偷吃？ 平安宴整桌菜被她打包

台南龍崎文衡聖殿舉辦的平安宴活動，一名女子將整桌菜色打包帶走，引起周圍民眾側目。（圖／民眾提供）

台南龍崎文衡聖殿，昨天(9號)晚上舉行平安宴，卻傳出有"偷吃部隊"，沒付錢來吃免費，直到訂桌的人前來，發現整桌菜已經被人吃過了，甚至還有人把整桌菜打包帶走。

台南龍崎文衡聖殿舉辦的平安宴活動，一名女子將整桌菜色打包帶走，引起周圍民眾側目。（圖／民眾提供）

台南龍崎文衡聖殿於9日晚間舉辦大規模平安宴活動，吸引眾多信眾參與，現場更邀請台語歌王翁立友登台演出。然而，這場原本歡樂的活動卻因一則「偷菜大俠」的影片在網路上流傳而蒙上陰影。影片中，一名身穿紫衣的女子獨自坐在一桌，將桌上所有菜餚裝入包裝袋中帶走，引起周圍民眾側目，但該女子仍舊不為所動，繼續進行打包。

廣告 廣告

事件曝光後，有民眾在社群媒體發文表示，這是他人生第一次遇到「偷菜大俠」，該桌餐點價值6600元，而在訂桌人到場前，已有數名不明人士先行享用部分菜色，導致訂桌者抵達時發現菜已被動過，場面十分尷尬。廟方人員強調，這種情況在平安宴舉辦10年來從未發生過，他們將會進行檢討並要求工作人員在未來活動中加強確認程序。廟方人員補充說明，每年廟會期間，都有民眾知道要前來參加，通常會安排適當座位給這些民眾。

廟方準備近30桌愛心桌，若有需要可直接告知，避免不必要的誤會。（圖／民眾提供）

對於此事件，民眾看法不一。有人認為，10人份的菜餚吃不完，打包帶走是為了避免食物浪費變成廚餘；也有人直言這是不好的行為和壞習慣。從法律角度來看，若該女子確實未經付費就享用餐點，可能涉及詐欺；若已支付個人費用但未等其他人用餐完畢就打包全桌菜色，則可能構成民事糾紛。

廟方表示，平安宴的初衷是希望大家能夠開心用餐，廟方其實已為周邊弱勢群眾準備了近30桌愛心桌。若民眾有困難，只要當場主動告知，便能避免產生不必要的誤會或糾紛，共同維護這項傳統活動的和諧氛圍。

更多 TVBS 報導

參院兩黨達共識！ 美國政府即將重啟 川普看NFL卻被狂噓

女童面前施暴！ 男持安全帽 怒砸鄰居鐵門 屋主：不敢回家

全球華人淪詐騙獵物！「假公安」恐嚇海外 總損失逾1.7億元

捷運搶位大戰！通勤族撞人爆衝突 乘客怒吼「出去啦」

