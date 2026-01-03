花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
娛樂中心／蔡佩伶報導
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。
從曝光的影片可以看到，芳小如在開演前坐在位置上記錄一切，開心提到「位置超好」，認為舞台離蔡依林很近，不過演場會開始後，她發現前排的觀眾幾乎都站起來，導致芳小如的視野受限，「我什麼也看不到」，她也坦言之所以沒有站起來，是不希望影響到他人。
芳小如透露旁邊的觀眾跟著一起唱，「口水噴到我臉上」，讓她超級無奈，不過她強調釋出影片並非為了公審任何人，而是認為這是一場非常難忘的演唱會體驗，雖然芳小如沒有看到全部舞台，不過她感受到全場觀眾的熱情，認為有些回憶是用笑著來記住。
