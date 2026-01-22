花7萬買「2雙鞋」孫控詐騙！業者解釋…她鬼轉道歉

生活中心／饒婉馨報導

一名網友在社群平台分享，家中阿公與阿嬤日前在廟口聽信推銷，各自買下一雙單價高達 3 萬 5 千元的「不痠痛足弓鞋」，兩個人總共花費 7 萬元。這名網友擔心長輩遇到詐騙，將故事公開後引起熱烈討論，也意外讓該品牌業者現身留言區說明，原 PO 事後也針對業者的解釋做出回應。





有網友疑似猜到品牌，並分享經驗。（圖／翻攝自 Threads）

















原PO曬出阿嬤買的足弓鞋、鞋墊。（圖／翻攝自 Threads）

強調穿了腳不痠！廟口推銷讓長輩大方掏錢

這名網友在 Threads 表示，回家聽聞阿嬤分享買了新鞋，發現一雙竟然要價 3 萬 5 千元。根據阿嬤轉述，當時是在廟口遇到推銷員，對方強調該鞋款具備特殊功能，穿上後腳就不會痠痛，現場許多長輩也陸續買單。原 PO 起初不了解該品牌，並直言「一聽就知道是詐騙⋯詐騙集團真的都給我下地獄欸，欺騙老人家的錢」。不過，也有專業銷售醫療鞋墊的業者指出，市場上常見以洗腦方式推銷制式塑膠鞋墊，價格卻高得離譜，呼籲民眾多關心家中長輩，避免在外面輕信不實宣傳。

原PO看到業者親自回覆後，才得知定價細節，並大方致歉。（圖／翻攝自 Threads）

業者回應強調非詐騙！原 PO 改口致歉並受邀參觀

然而，針對網友的質疑，該品牌業者主動在留言區澄清，強調公司在台灣深耕多年，並非詐騙集團。業者進一步說明，其產品是依據個人足型、足壓與步態量身配置的「足弓鞋組」，費用包含量測、製作、後續調整與長達10年的保固，並非一般的制式鞋墊；原 PO 隨即更新回覆表示歉意，「非常抱歉我沒聽過就直接說您們是詐騙！阿嬤常常被拉著走，這次看起來沒什麼的鞋子居然要那麼貴讓我們晚輩以為又是對長輩下手的詐騙集團還拉著一坨人一起被騙，能讓他們掏出大筆錢一定有您們厲害的地方，畢竟每個人賺的都是辛苦錢，誰也不想要被騙錢」。業者隨後也親切回應，歡迎原 PO 帶阿嬤到台南的觀光工廠參觀，並期待未來能分享阿嬤的穿後心得。

原文出處：長輩廟口花7萬買「2雙鞋」孫怒控詐騙！業者親回「客製化」…她鬼轉道歉了

