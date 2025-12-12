花70元中5千萬！印度夫妻「連滾帶爬落跑」怕被綁架 警方出動安撫

印度這對夫妻雖然抱回大獎，但擔心被綁架，於是連夜逃跑。（翻攝自X@princesinghrk）

印度旁遮普省一對靠打零工維生的夫妻，花200盧比（約新台幣69元）買彩券竟中了1.5億盧比（約新台幣5,177萬元）頭獎，但原本的驚喜卻瞬間成為惶恐來源。夫妻倆擔心暴富之後會遭到綁架或搶劫，竟「連夜逃跑」，把家反鎖、手機全關機、搬到不明地點避風頭，連警方都被驚動。

為何暴富後反而「逃亡」？

根據《NDTV》報導，中獎的夫妻為娜西布．考爾（Naseeb Kaur）和丈夫辛格（Ram Singh）。兩人靠日薪維生，日前花小錢買了旁遮普州彩券，沒想到直接抱走頭獎。然而消息在村裡傳開後，夫妻卻越想越害怕，不斷擔心暴露身分後會被歹徒盯上、遭到恐嚇或綁架。

全家落跑？把家鎖起來、手機關機消失

夫妻不敢回家，甚至關掉手機，人間蒸發，只傳出消息稱他們躲到「祕密地點」。鄰居察覺不對勁，警方最後也介入了解狀況。

警方為什麼親自上門安撫？

法里德科特警局副警監（DSP）辛格表示：「我們今天才得知這名婦人中獎，他們擔心有人因為他們突然致富而傷害他們或勒索。」警方強調會提供全面保護，並呼籲民眾冷靜：「我們向他們保證，警方會守護他們，不會讓他們受到任何傷害。」

