花8年砸3500萬整成范冰冰！她慘遭騙婚「老公出軌男性」 現況曝光

中國女星何承熹（左）整形成范冰冰（右）而走紅。（圖／翻攝自微博）

中國女星何承熹過去因斥800萬人民幣（約萬3500萬新台幣）巨資整形成范冰冰而走紅，更與自己的整形醫師結婚，男方還配合她整形成李晨，不料何承熹在懷孕期間發現老公出軌，且出軌對象還是男性，近年來何承熹淡出螢光幕，最近一次更新社群平台已經是2024年底，似乎想擺脫范冰冰複製人的封號，喊出「我就是我，不取悅任何人」。

何承熹與自己的整形醫師結婚，男方還配合她整形成李晨。（圖／翻攝自微博）

何承熹2016年從選秀節目《超級女聲》中出道，2019年起陸續參與多部影視作品，包含《真愛不遲到》、《畫皮：情滅》等，然而她最為人所知的並非影視作品，而是她從15歲開始，整整花了8年的時間，斥800萬人民幣（約萬3500萬新台幣）巨資整形成范冰冰，期間歷經20多次手術。

何承熹懷孕期間，前夫余小泉出軌一名男性，疑似騙婚。（合成圖／翻攝自微博）

此外，她的感情生活也受到關注，她與為她整形的主刀醫師余小泉結婚，男方甚至為了配合她這個「翻版范冰冰」，整形成范冰冰當時的老公，成為「翻版李晨」，兩人一同創辦整形醫院，直播秀恩愛。不料在何承熹懷孕期間發現丈夫出軌，且外遇對象是男性，疑似遭到「騙婚」，最終兩人婚姻以離婚收場。

何承熹上次更新抖音是在2024年底，喊話「我就是我，不取悅任何人」。（圖／翻攝自抖音）

然而范冰冰因「逃稅風波」遭中共封殺後，何承熹的事業也一落千丈，近年來她試圖甩開「翻版范冰冰」的標籤，被爆出轉型美容顧問，低調生活。此前，2024年她參演的網路電影《畫皮：情滅》播出，似乎仍未完全淡出演藝圈，然而她的社群平台微博、抖音等2025年完全沒有更新，最近一次更新抖音帳號是在2024年底，打出做自己的口號，喊話「我就是我，姐的人生信條之一：不取悅任何人」。

