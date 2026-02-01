花80萬元偷渡避風頭 4年後被遣返歸案判刑

黃男為躲避刑責偷渡出境，多年後被遣返回台，被橋頭地院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東黃姓男子因涉及違反組織犯罪條例等案，花80萬元偷渡出境避風頭，4年後被菲律賓當局查獲遣返回台，被橋頭地院依違反入出國及移民法，判處徒刑4月，得易科罰金。

據了解，被告黃男前曾涉犯違反組織犯罪條例等案件，經台南地院發函入出國及移民署予以限制出境，後來因無正當理由未出庭應訊，被發布通緝。他為避免被查獲判刑，在2022年2月間，花80萬元委請綽號「鴨頭」之人，安排自屏東縣某漁港出海偷渡至菲律賓。

後來，黃男因非法入境，被菲國移民局查獲，並於2025年6月17日，搭乘亞航班機返回台灣，隨即被移民署國境事務大隊執勤人員逮捕，製作筆錄後，解送橋頭地檢署歸案並偵查、起訴，承辦檢察官認為涉案輕微，聲請法院簡易處刑。

橋頭地院開庭調查後，審酌黃男坦承犯行，依違反入出國及移民法，判處有期徒4刑月，如易科罰金，以1000折算1日，仍可上訴。

