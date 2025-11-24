花8800元看太陽！ONCE怒「看不到成員」 官網註記解決辦法
TWICE演唱會首日引起不少粉絲抱怨，坐在B12區，VIP8800元搖滾區被強光直射眼睛，完全看不到成員，開演時反映過主辦方，但雙方沒有達成共識，粉絲怒轟主辦要給出賠償，不過官網都有標註，不限於標註的視線不良區，其他座位皆可能影響視野，能接受再購票。
TWICE演唱會第一天，當成員娜璉登場時，粉絲們迫不及待拿起手機想要拍攝，卻發現舞台後方有強烈的燈光直射觀眾席。粉絲表示，雖然是在晚間的演唱會，舞台上的燈光卻強到讓人眼睛難以睜開。這些花費8800元購買VIP搖滾區票券的粉絲，原本希望能夠近距離觀賞偶像並有互動機會，結果卻因為強光問題而無法看清成員。
一位粉絲表示，他們真的都看不到表演，當下感到非常不舒服，甚至有些暈眩，因為強光至少持續了兩個多小時。另一位粉絲則強調，強光直視他們的眼睛，感到非常刺痛，只能透過手機螢幕勉強看到一點人影，肉眼則完全看不到，整個情況非常荒謬。
主辦方公告的視線不良區共有42個區域，但受燈光影響的B12區並未被標註為視線不良區。不過，官網確實有清楚註明，由於舞台設計特殊，每個座位都會有不同的觀賞體驗，可能影響視野的情況不限於視線遮蔽區，建議粉絲在能接受的情況下再購買票券。
一位粉絲提到，他們在演出開始不久就向主辦方反映問題，主辦方後來表示可以讓他們移到其他區域的第三排，但當他們想要換位置時，工作人員聽不到他們的聲音就離開了。售票網站有明確標示，如遇到主舞台視線受阻情況，需在開演後10分鐘內提出，若無法調整座位則可辦理全額退票並離場。
許多憤怒的粉絲要求主辦方提供補償方案。演唱會首日就出現這麼多抱怨聲，也讓第二天將進場的B12區粉絲感到相當擔憂。
