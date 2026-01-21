花IN台北園丁「喵喵」萌翻 「春之幻境溫室」限定登場

2026「花IN台北」年度代言人超萌登場，由超人氣插畫家A ee mi筆下的療癒角色「喵喵」領軍，於1月20日至3月1日現身台北市政府東南角廣場。本次活動首度跨界結合插畫、巨型氣偶與精緻紙雕藝術，打造期間限定的「春之幻境溫室」。

期間限定裝置藝術「春之幻境溫室」。（圖／台北市政府提供）

公園處處長藍舒凢表示，今年「花IN台北」特別與擁有近10萬粉絲的插畫家A ee mi合作，將其招牌角色「喵喵」設定為園丁隊長，帶領民眾探索台北花季。為了讓民眾體驗園丁「喵喵」獨有的軟萌可愛，特別於北市府市政大樓東南角廣場設置「春之幻境溫室」限定展期的藝術裝置，以巨大化園丁「喵喵」氣偶搭配橘紅色百合紙雕花藝，展現春天溫暖又明亮的色澤、花季歡快又療癒的氛圍。

公園處園藝管理所主任王淑雅補充說明，本次橘紅色百合紙雕花藝作品，是邀請曾與CHANEL、DIOR、GUCCI等多個國際知名品牌合作過的「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵老師操刀，以純手工打造超現實尺寸的「巨型橘紅百合花」。一朵朵象徵熱情、歡愉與朝氣蓬勃的橘紅百合，在透明溫室中與園丁「喵喵」相互輝映，營造出如童趣夢境般的奇幻空間。

繽紛裝置夜間發光。（圖／台北市政府提供）

本次「春之幻境溫室」期間限定藝術裝置，民眾可以跟A ee mi的園丁「喵喵」、王莉陵的紙雕花藝拍下美照，只要將照片上傳社群並完成指定動作就有機會抽中「花IN台北・城市漫遊包組」限量紀念品。活動期間至3月1日止，地點位於台北市市政大樓東南角廣場，近松智松壽路口。

地點位於台北市市政大樓東南角廣場。（圖／台北市政府提供）

參加抽獎方式為追蹤「公園新花漾」FB或「台北新花漾」IG，拍下「春之幻境溫室」現場裝置藝術或合照，於FB或IG擇一社群分享。FB需將照片留言於指定貼文下並標註兩位朋友，IG則需在公開發文中tag @taipeiflowers與標註兩位朋友，即可參加抽獎。

