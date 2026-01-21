花IN台北 與巨型喵喵合照抽好禮

台北市政府東南角廣場設置「春之幻境溫室」藝術裝置。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

二０二六年「花ＩＮ台北」年度代言人、插畫家A ee mi創作的角色「喵喵」一月二十日至三月一日在市府東南角廣場慶祝春節。活動首次結合插畫、巨型氣偶及紙雕藝術，打造「春之幻境溫室」，邀請市民進入療癒的奇幻世界，拍照打卡還有機會獲得限量紀念品。

公園處二十一日表示，台北花季活動開鑼，市府東南角廣場設置的「春之幻境溫室」藝術裝置，搭配巨型「喵喵」氣偶和橘紅色百合紙雕花藝，展現春天的色澤與快樂氛圍，讓民眾感受到療癒能量。

紙雕作品由與國際品牌合作的王莉陵製作，象徵熱情與朝氣，與「喵喵」相映成趣，營造童話般的空間成為心靈休憩所。在「春之幻境溫室」期間，民眾與「喵喵」和紙雕花藝拍照，上傳社群完成指定動作有機會抽中「花ＩＮ台北城市漫遊包組」限量紀念品。