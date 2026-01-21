花IN臺北年度代言人「喵喵」超萌登場 「春之幻境溫室」打卡抽好禮

記者李佩玲／臺北報導

2026花IN臺北代言人「喵喵」即日起至3月1日現身臺北市政府東南角廣場，臺北市政府公園處表示，本次活動首度跨界結合插畫、巨型氣偶與精緻紙雕藝術，打造期間限定的「春之幻境溫室」，邀請民眾一同走入粉嫩療癒的奇幻世界，拍照打卡還有機會獲得花IN臺北限量精美紀念品。

公園處長藍舒凢表示，今年花IN臺北特別與擁有近10萬粉絲的插畫家A ee mi老師合作，將其招牌角色「喵喵」設定為園丁隊長，帶領民眾探索臺北花季。為讓民眾體驗園丁喵喵獨有的軟萌可愛，特別於北市府市政大樓東南角廣場設置了「春之幻境溫室」限定展期的藝術裝置，以巨大化園丁喵喵氣偶搭配橘紅色百合紙雕花藝，展現春天溫暖又明亮的色澤、花季歡快又療癒的氛圍，讓路過的民眾都能感受滿滿的療癒正能量。

公園處說明，本次橘紅色百合紙雕花藝作品，是邀請曾與CHANEL、DIOR、GUCCI等多個國際知名品牌合作過的LI PaPer ART紙雕藝術工房王莉陵操刀，以純手工打造超現實尺寸的巨型橘紅百合花，一朵朵象徵熱情、歡愉與朝氣蓬勃的橘紅百合，在透明溫室中與園丁喵喵相互輝映，營造出如童趣夢境般的奇幻空間。民眾來此，除了可以跟園丁喵喵、春之幻境溫室拍下美照外，將照片上傳社群並完成指定動作還有機會抽中「花IN臺北・城市漫遊包組」，相關活動資訊可至花IN臺北官網查詢。

