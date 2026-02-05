花IN臺北登場 園丁喵喵現身「春之幻境溫室」

「園丁喵喵」結合絕美的透明溫室與巨型花藝設計，打造《春之幻境溫室》

運用光學設計，《春之幻境溫室》夜晚化身柔光閃耀的花園秘境

《春之幻境溫室》在臺北市政府東南角街舞廣場展出到3/1

2026「花IN臺北」陸續展開，臺北市工務局公園處表示，期間限定的大型藝術裝置《春之幻境溫室》，也在臺北市政府東南角街舞廣場登場。由超人氣插畫角色「園丁喵喵」，結合透明溫室與巨型花藝設計，展出到3月1日，打造今年春天最夯的臺北打卡新地標。

臺北市工務局公園處說明，《春之幻境溫室》以透明溫室為核心概念，巧妙運用光學設計，白天可見繽紛花卉與光影交織，夜晚則化身柔光閃耀的花園秘境，不只是拍照新熱點，更是適合闔家走春、感受城市花季魅力的旅程起點。

臺北市工務局公園處處長藍舒凢表示，這次活動特別攜手擁有近10萬粉絲的知名插畫家「A ee mi」，打造年度代言角色「園丁喵喵」，可愛療癒的模樣一現身即擄獲人心。另外還有「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵老師所操刀的巨型立體百合，層層花瓣綻放優雅花形，在陽光下呈現細緻光影變化。

臺北市工務局公園處表示，「花IN臺北」今年透過跨界藝術裝置與插畫角色結合，讓臺北市政府東南角街舞廣場變成一座能欣賞、互動、留下回憶的迷你花園。邀請大小朋友一起來拍照打卡，感受臺北春天的美，花展資訊可上「花IN臺北」官網查詢。