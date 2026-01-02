芳心如故年末感恩回饋登場 SiOHER熹歐禾溫柔陪妳迎新年

「芳心如故｜年末感恩回饋」登場，SiOHER熹歐禾以溫柔女力為核心，為每位努力一整年的女性獻上貼心感恩心意。SiOHER熹歐禾／官方提供

歲末將至，回顧一整年的奔波與付出，對許多女性而言，不僅是整理生活與心情的時刻，更是一個重新肯定自我、好好感謝自己的重要節點。長期以「由內而外的溫柔呵護」為品牌核心的 SiOHER熹歐禾，於年末特別推出年度感恩企劃「芳心如故｜年末感恩回饋」，以「女力」為主軸，向每一位在生活中溫柔而堅定前行的女性致敬。

本次活動延續品牌多年來與蔡季芳（阿芳老師）合作的深厚情誼，透過名字中「芳」的意象延伸，隱喻SiOHER熹歐禾始終如一的貼心服務，也象徵品牌心中那份長久不變的感恩之情。活動不僅是購物回饋，更是一場用行動傳遞「溫柔的巨大」的女力宣言。

精選新品蠶絲無鋼圈內衣，以親膚材質與舒適剪裁，從內呵護女性日常與肌膚感受。SiOHER熹歐禾／官方提供

用愛回應年末感恩 為辛苦一整年的自己喝采

SiOHER熹歐禾表示，女性在家庭、職場與生活中承擔了無數角色，溫柔往往被視為理所當然，卻忽略了其中蘊藏的巨大力量。此次年末感恩回饋祭，正是希望用實際行動提醒每一位女性：妳的付出值得被看見，也值得被細膩回應。

活動自即日起至1月6日，透過直播限定企劃與全通路獨家優惠機制，邀請女性朋友在歲末時分，為自己準備一份專屬犒賞的貼心禮物。

獨家通路包色組優惠，讓內褲一次無痛換新，從貼身生活迎接潔淨安心的新一年。SiOHER熹歐禾／官方提供

直播限定獨家回饋 一年僅此一檔

「芳心如故」檔期中，凡購買阿芳老師直播商品，即可享有多重尊榮好禮。活動期間下單即贈品牌皮捲尺或內衣洗衣袋，讓日常生活中的細節也能感受到SiOHER熹歐禾的貼心。

此外，品牌同步推出滿額回饋活動，凡依實際結帳金額消費，即可獲得多款兼具實用性與設計感的冬季配件回饋：單筆消費滿2,800 元贈送「環保皮草圍巾」、滿4,800元加贈「鎏金緞彩圍巾」，滿6,800元則可獲得「流蘇保暖披肩」。品牌表示，所有贈品皆以實用與質感並重為設計出發點，期望在寒冬時節，為女性消費者帶來貼心且溫暖的日常陪伴。

服飾新品齊發，兼顧時尚、質感與實穿性，輕鬆展現女性溫柔且自信的日常風格。SiOHER熹歐禾／官方提供

舊客感恩、新客歡迎 回饋機制全面升級

SiOHER熹歐禾也特別為長期支持品牌的舊客準備專屬回饋。凡2023至2025年曾參加阿芳老師檔期活動且無退貨紀錄者，皆可於本次直播當天獲得200元舊客回饋折價券。新加入的會員則可享100元首購禮，讓第一次認識SiOHER熹歐禾的消費者，也能無負擔體驗品牌的貼心設計。

此外，品牌亦規劃感恩抽獎活動回饋消費者，凡於本檔期完成消費，並於活動結束後十天鑑賞期內未辦理退貨者，即可自動獲得抽獎資格。獎項內容包括頭獎可享訂單金額20%紅利點數回饋（共5名）、貳獎訂單金額15%紅利點數回饋（10名）及參獎訂單金額10%紅利點數回饋（15名）。品牌表示，期盼透過點數回饋機制，讓感恩不僅停留於活動期間，更能延續至未來每一次消費體驗。

嚴選貂絨與羊毛材質外套，兼具保暖與輕盈，陪伴女性自在度過溫暖冬日。SiOHER熹歐禾／官方提供

年度檔期祭出多項重磅優惠，全面回饋消費者關注的熱門商品與新品系列。活動期間，新品服飾單件購買最高可現折2,000元；熱銷內衣與新品服飾推出包色5折優惠，最低五套僅2,980元；內褲商品則提供獨家通路包色方案，熱銷款八件1,488元即可入手；此外，官網全館非直播商品同步祭出全年最低75折優惠，讓消費者一次掌握年度最強購物時機。

用溫柔 回應每一份努力

SiOHER熹歐禾品牌共同創辦人全艷紅表示，「芳心如故」不只是年末促銷活動，更是一場向女性致意的感恩行動。品牌始終相信，真正的女力不是張揚，而是在每一個平凡日常中持續前行的溫柔力量。希望透過這次年末回饋，鼓勵每一位女性在歲末之際，好好寵愛自己，肯定自己的付出。

品牌也特別提醒消費者，本次活動商品與相關優惠僅於官方網站獨家販售，呼籲民眾務必認明官方購物平台進行消費，以確保商品來源正確、品質與售後服務皆有保障，避免因非官方通路購買而衍生權益受損情形，安心享受品牌所提供的完整購物體驗與優惠回饋。

在即將迎接新的一年之前，SiOHER熹歐禾邀請女性朋友，與品牌一同把溫柔穿上身，把力量留在心裡，迎接更自在、自信的下一段旅程。更多「芳心如故-年末感恩回饋」活動資訊，請見【SiOHER熹歐禾官網】https://lihi3.me/NDmMw。