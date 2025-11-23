芳心暗許1／白定2026春天攤牌大限 鄭麗文黨職藏心機不甩最後通牒令

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）11月19日首次以黨主席身分同框會談，除了各自論述主體性外，並未觸及2026提名布局「深水區」。（圖／周志龍攝）

甫落幕的國民黨、民眾黨雙在野主席會談看似開啟雙方層峰第一類接觸，然而卻有默契地閃過了「2026」選戰實質規則，相敬如賓氣氛下各自暗潮洶湧。儘管民眾黨早喊出「藍白合」選戰策略2026年3月是大限，如沒個果民眾黨「要先走一步」，但藍營多位人士都直指，如今國民黨財庫拮据，諸侯改選早已有默契「縣市長說了算」，真要禮讓白營，最多限縮在現今「代理縣市長」的新竹市和宜蘭縣，頂多再加個嘉義市，若談禮讓直轄新北市「睡罔睡，麥眠夢」（意指不可能）。

11月19日在新北新莊凱悅嘉軒酒店國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌首次會晤禮尚往來，在各自論述主體性之餘，都花了大篇幅時間批評執政當局，但遲未觸及2026百里侯選戰實質規則。消息人士則看門道直言，早在鄭麗文的人事布局中，便已是對2026選戰表態，接下來與民眾黨互動「只不過行禮如儀」。

新北市長侯友宜（右前2）將於2026年底卸任，民進黨已正式提名現任立委蘇巧慧（右前3）角逐，藍營雖還沒定案，但現任新北市副市長劉和然（左前2）呼聲不小。（圖／報系資料照）

該人士說，鄭麗文10月上任的人事布局，早已展現對藍白合的態度。首先，鄭麗文啟用大量不分區立委擔任黨職，其中立委吳宗憲原先是宜蘭縣長熱門人選，如今被找來兼任文傳會主委，便是為了禮遇民眾黨籍「宜蘭媳婦」陳琬惠，要釋放「黨中央叫得動的人已經幫你排除了」，像國民黨籍宜蘭縣議長張勝德這兩天眼見吳宗憲似乎「不選了」，自己接力「開槍」喊選縣長，「那就要民眾黨親自去拜託了」他話說得坦白，直指國民黨中央管不了地方。

藍營新北一名地方輔選大將則點出「你看新北許光漢是不是換了形象照」，原來他說的是新北市長侯友宜力挺的副市長劉和然，劉和然在月初換了宣傳定裝照氣質竟與「國民初戀」藝人許光漢幾分雷同，他私下也拍胸脯保證會獲國民黨提名力挺，比起前幾個月「跑跑看」的游移堅定了不少，他的底氣從何而來？

這名輔選大將就直指背後竅門，原來門道就在鄭麗文找來的組發會主委李哲華身上。李哲華2018年銜時任黨主席吳敦義之令，到新竹縣「掃除」當時民調第一的時任立委林為洲選縣長，硬是拉抬由時任縣長邱鏡淳、聯電榮譽副董事長宣明智等人力挺的時任副縣長楊文科而把林為洲「壓落底」，最後與時任民國黨主席徐欣瑩、前總統蔡英文力挺的鄭朝方三足鼎立之下驚險勝出。

民眾黨主席黃國昌（中）也在新北市勤跑活動並喊出劍指2026市長寶座，在藍綠各擅勝場的選局中能否另闢蹊徑？值得關注。（圖／黃耀徵攝）

也正是因此，當李哲華人事任用敲定，黨中央便輾轉讓侯友宜知道「接班人你說了算」，劉和然更可全力放手去跑。輔選大將坦言，一來黨中央沒錢「選舉糧草要市長扛」，更示警「掉棒是市長的責任」，加上民進黨已提名立委蘇巧慧仰攻新北市，而且另一名藍營可能人選李四川「還綁在隔壁（台北市）走不開」，侯友宜市府當然全力拉抬劉和然。

那老嚷嚷要選市長的黃國昌呢？白營就有幕僚坦承，新北市民眾黨的生存空間「都是國民黨養肥的」，以身兼黨部主委的唯一一席民眾黨新北市議員陳世軒來講，除了眾所周知是「（國民黨市議員）陳明義的寶貝兒子」外，陳世軒也三天兩頭與國民黨議員林國春同框質詢，其餘有意選市議員的「小雞」們更大多是藍營底，屆時只要侯友宜點頭命新北市黨部主委黃志雄「配幾個里的票給民眾黨選將」，小雞根本沒理由不從，「黃國昌喊爽的啦」他直指民眾黨重心在市議會，先拚個3席在市議會成立黨團再說。

