芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）在「藍白合」戰略上各有盤算，隨著2026選戰逼近，攤牌之日也逐漸倒數。（圖／黃耀徵攝）

國民黨主席鄭麗文才剛與民眾黨主席黃國昌11月19日「盍各言爾志」會談落幕，回到黨中央必須再面對米缸已空的「地獄開局」，2025年新台幣2億政黨補助款早已花光光，除了「寄生」立法院找來多名立委兼任黨職外，更由組發會主委李哲華等人事任命釋出訊號，未來各地選將接班「縣市長說了算」，因為「黨中央真的沒錢了」。

CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義市都曾被民眾黨點名「派人試試看」，而由藍營合作「拱」上市長大位又被停職的新竹市長高虹安則正陷入能否登記連任的司法泥淖中。

因案被停職的新竹市長高虹安（中）官司纏身，其中被控涉犯《貪污治罪條例》二審將於12月16日宣判，攸關她能否於2026再披戰袍角逐新竹市長連任。（圖／CTWANT攝影組）

藍營高層指出，儘管民眾黨喊出2026年3月是「藍白合」大限，但再怎麼不濟國民黨「瘦死的駱駝比馬大」，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，「直轄新北不可能讓」他說得直接。

而CTWANT走訪地方時，新竹市地方人士就直指，目前被停職的新竹市長高虹安涉犯《貪汙治罪條例》官司將於12月16日二審宣判，由於9月底辯論終結後宣判時間隔這麼久，確實很可能重寫判決書扭轉一審結果改判無罪，剩下的《刑法》誣告與偽造文書案倒不至於干擾連任資格，更已經甩開重傷百姓「法感情」的貪污疑雲，屆時再挾早先超過12萬票「不同意罷免」民意「吐大氣」，「藍營能不讓嗎」？他把實力講得坦白。

但另一名新竹基層則示警，由於高虹安深獲新竹市議長許修睿支持，不少藍營基層「衝著議長面子支持」，卻也僅限縮在高虹安身上，一旦高虹安因案絆住，選不了改由代理市長邱臣遠上陣，「那國民黨就不會讓了」他直指藍營如老牌市議員張祖琰等人其實都蠢蠢欲動。

同樣出身嘉義縣東石鄉的民眾黨立委張啓楷（圖）與現任嘉義市長黃敏惠有同鄉情誼，張啓楷能否順利接棒黃敏惠選上嘉義市長，成為南臺灣藍白合作典範？各界關注。（圖／CTWANT攝影組）

來到中部，彰化地方人士則直指，不久前民眾黨立委張啓楷「突襲」來彰化試水溫，而後就「縮手」回去嘉義市本命區耕耘，其實不外乎是為了「拉抬」好兄弟、有意選縣長的工策會總幹事洪榮章。該人士直言，洪榮章除了現任縣長王惠美默許外，背後還有前彰化市長温宗諭、陳杰（分從父母姓）家族支持，還有前立委陳朝容、妻舅鄭俊雄等人相挺，如今又有張啓楷「快閃」支持，大票頭人「箍」住民眾黨彰化基層，加上藍營最強戰將、立委謝衣鳳家族若真決定「抽腿」不選，「那就是洪榮章了」他直指另一名選將、縣府參議柯呈枋難以匹敵。

反倒是嘉義市有望成為「藍白合」新典範。一名嘉義市藍營幕僚直指，「回鍋」的嘉義市長黃敏惠在2014年同樣面臨接班局面，時任總統馬英九與親信金溥聰「硬塞」前青輔會主委陳以真空降嘉義市，黃敏惠是頗有微詞，也因為當時國民黨「海嘯」級慘劇陳以真未能接棒成功；如今張啓楷2024年上任後就積極布局，黃敏惠也感受到用心，國民黨內唯一「跑起來」的市長潛在選將、醫師翁壽良更曾任2024民眾黨總統候選人柯文哲大嘉義競總主委，若張啓楷能說服翁壽良退選支持，「那藍營沒理由不挺張啓楷」他也坦言黃敏惠希望這次下台漂亮「別再掉棒了」。

