芳療品牌梵莎爾以行動支持技職教育 為美業注入永續新能量

圖說: 學生與梵莎爾講師進行芳療課程輔導（圖_梵莎爾SPA提供）

【記者羅伯特/綜合報導】致力推動芳療專業教育與就業銜接的梵莎爾SPA以行動支持技職教育與美業人才培育。今年11月響應教育部舉辦的114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽，以「美力扎根、技職永續」為主題，成為本屆美容類組的重要贊助與產學合作夥伴。梵莎爾除提供優質芳療產品與教材資源，並釋出職缺名額，為表現優異的學生建立就業保障與實習管道，成為技職教育與產業接軌的最佳典範。

品牌投入技職競賽，共育美業新秀

梵莎爾多年來深耕台灣芳療產業，除推廣自然香氛與專業保養理念，也積極參與技職教育發展。本次贊助全國高級中等學校學生技藝競賽，不僅提供賽事所需芳療產品與技術支持，更協助學生瞭解國際芳療趨勢與職場實務。創辦人暨總經理林盈如表示：「技職教育是美業人才的搖籃，我們希望透過實際參與與資源投入，讓學生感受到產業的溫度與未來的可能。」

圖說: 梵莎爾SPA總經理林盈如（圖右）以行動支持技職教育與美業人才培育

優良產學媒合，打造職涯新舞台

梵莎爾此次以「優良產學媒合企業」身分參與，協助媒合學生與各大美容、芳療通路合作機構，促進畢業即就業的機會。品牌更規劃「芳療菁英培訓制度」，讓表現優秀的選手能直接進入企業體系，接受專業進修與職涯輔導，打造穩定、可持續的就業環境。

提供職缺保障，實現青年夢想

為落實企業社會責任，梵莎爾承諾釋出多項芳療師、教育講師及研發助理職缺，提供競賽選手及技職畢業生優先錄取機會。透過完善的培訓與升遷制度，讓年輕世代在芳療領域中找到長遠發展方向。以行動支持教育部「技職扎根」政策，為台灣美業培養更多具國際視野與專業能量的新生代力量。

梵莎爾相信，「教育讓美更有力量」，唯有從校園扎根，才能孕育出兼具專業與溫度的美業人才。