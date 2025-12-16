芳苑分局攜手建新國小 共同守護未來主人翁

芳苑分局及草湖派出所共同設攤進行安全宣導，與師生及家長熱情互動。（記者方一成攝）

為強化校園安全並提升學童法治與自我保護觀念，彰化縣警察局芳苑分局應邀前往芳苑鄉建新國小，參與該校舉辦之第六十四屆校慶暨運動會活動，由芳苑分局及草湖派出所同仁共同設攤進行安全宣導，與師生及家長熱情互動，活動現場氣氛熱絡。

警方除配合校方實施校慶活動安全維護工作，確保活動順利進行外，亦針對學童年齡層設計淺顯易懂的宣導內容，包含婦幼安全、交通安全、防制詐騙及人口販運等重要議題，透過圖卡解說、有獎徵答及互動問答等方式，讓學童在輕鬆愉快的氛圍中學習正確的安全觀念與自我保護。

學童踴躍參與有獎徵答，反應熱烈，展現良好宣導成效，並拉近警民之間的距離。活動尾聲，建新國小校方特別頒發感謝狀，感謝芳苑分局及草湖派出所同仁對校園安全工作的支持與付出。

芳苑分局分局長宋俊良今（十六）日表示，校園安全與學童保護是警方責無旁貸的重要工作，透過結合校慶活動進行犯罪預防與安全宣導，不僅能讓宣導內容更貼近學童生活，也有助於提升學習效果；期盼藉由持續走入校園，從小扎根正確法治觀念，讓孩子們學會保護自己、遠離危險。