芳苑分局萬興派出所新任所長余政忠布達

芳苑分局萬興派出所辦理新任所長余政忠布達典禮，典禮由分局長宋俊良主持，到場觀禮人士有二林鎮鎮長蔡詩傑、議員洪騰明服務處助理楊子松、二林鎮民代表、二林鎮農會挖仔及萬興分部主任、里長、民防幹部、萬興警友站及地方仕紳等人共同參與，場面熱烈。

分局長宋俊良昨（九）日表示，新任余政忠所長係國立臺中師範學院畢業、九十九年四等警察特考班結業、一○七年中央警察大學交通管理學系碩士班畢業，歷任基層警員、巡官及分隊長職務，學經歷豐富。期許余所長到任後發揮所長，對轄區地方治安、交通維護及為民服務方面，能展現一番新的風貌，也竭誠歡迎各界人士提供寶貴警政意見。