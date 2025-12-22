芳苑火葬場環評過關 反對團體揚言升高抗爭、2026選舉反制

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化芳苑火葬場設置案今（22）日上午舉行第二次環境影響評估審查，二林芳苑反火葬場行動協會動員近200名民眾到場外陳情，高舉布條、手持標語，高喊「撤案、重新選址」。儘管如此，環評會仍通過開發案，引發反對團體強烈不滿，並揚言在2026年選舉中推派人選反制縣政府。

彰化芳苑火葬場第二次環評今通過，反對團體現場陳情並表態將持續抗爭，並揚言在2026選舉反制。（彰化縣環保聯盟提供）

彰化縣是全台唯一尚未設置火葬場的縣市，每年約有上萬名亡者需跨縣市火化，長期造成喪家舟車勞頓。縣府多次評估設置地點，但因地方反對聲浪高漲而屢次告吹。此次，縣府從全縣15處公墓用地中，選定芳苑鄉草湖南段公墓作為火葬場預定地，並以「彰化生命園區開發計畫」名義辦理環評。

不過，該地鄰近二林鎮，周邊人口密集，居民擔心空氣與水質污染將影響農作與健康，組成二林芳苑反火葬場行動協會持續抗爭。首度環評曾遭退回補件，今日為第二次審查，反對團體再次動員近200人到場外陳情，高喊撤案口號。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，火葬場預定地鄰近彰化監獄及生產油漆等易燃工廠，周邊5公里範圍內還有芳苑工業區、二林中科及二林精機等產業聚落，原本空污已重，質疑縣府選址未充分評估健康風險，希望環評會撤案。

環評審查委員會經討論後表示，已綜合考量生活、自然、社會、經濟、文化與生態等面向影響，認定在落實相關承諾與配套下，開發影響屬可控範圍，決議通過環評，但要求縣府降低視覺衝擊、加強綠美化，並確保開發具公益性。

環評結果出爐後，反火葬場行動協會強調，將更加團結，對縣政府採取更激烈抗爭行動，並直指2026年九合一選舉「絕不缺席」，不排除推派人選參選。施月英也表示，二林地區空污問題尚未改善，環評仍通過，令人失望與痛心。

縣府民政處指出，彰化縣生命園區開發計畫總經費約7億8473萬元，採一次發包、分3年編列預算方式辦理，其中114年度編列4084萬元，115年度2億5000萬元，116年度約4億9389萬元。