芳苑警分局輔導竹塘 萬興 華崙社區治安專案競賽大放異彩

竹塘鄉竹塘社區、二林鎮萬興社區及華崙社區於彰化縣政府演藝廳，接受縣長王惠美頒獎表揚。（記者方一成攝）

竹塘鄉竹塘社區、二林鎮萬興社區及華崙社區等三個社區參加彰化縣政府一一四年社區治安專案競賽，榮獲優異成績，於彰化縣政府演藝廳，接受彰化縣長王惠美頒獎表揚，芳苑分局長宋俊良今（二十七）日表示，未來更期望竹塘、萬興、華崙社區能帶領鄰近的社區一起成長、一起維護社區治安。

芳苑分局表示，竹塘社區本次書面及簡報資料由總幹事詹炳煌親自操刀編製，內容完整且兼具創新特色，加上副總幹事詹惠如專業不失詼諧的精闢講解，獲得評審高度肯定及讚賞;萬興社區本次書面及簡報資料由總幹事潘志軒精心製作，輔以守望相助隊長洪石火生動活潑的解說方式，讓在場評審聽完簡報皆大呼過癮;華崙社區本次書面及簡報資料由婦幼隊員邱嘉雯導入CPTED理論，透過與社區營造實務結合而呈現出新穎專業的內容，另由執行長蔡長鑫詳細完整介紹簡報，獲得評審一致的肯定。

竹塘社區由理事長詹鎮福領取內政部評核治安社區一般組優等獎項、守望相助隊幹事詹宏能領取彰化縣政府一一四年社區治安專案競賽第二名獎項、婦幼志工隊長洪娜美領取婦幼安全社區獎項。萬興社區由守望相助隊長洪石火領取彰化縣政府一一四年社區治安專案競賽第9名獎項。華崙社區由守望相助隊員蔡福隆領取彰化縣政府一一四年社區治安專案競賽第十一名獎項。

芳苑分局長宋俊良非常感謝竹塘、萬興、華崙社區代表芳苑分局參賽獲獎，積極配合警方共同維護轄區的治安，未來更期望竹塘、萬興、華崙社區能扮演母雞帶小雞的角色，帶領鄰近的社區一起成長、一起維護社區治安，共同建構「美好彰化希望城市」。