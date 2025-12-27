芳苑鄉蛋雞場爆H5N1禽流感 2萬7千隻蛋雞完成撲殺

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】冷氣團南下加劇風險！彰化芳苑鄉一處蛋雞場出現異常死亡雞隻，檢驗結果確診感染新型H5N1高病原性禽流感。今（27）日，縣動物防疫所緊急展開撲殺與消毒作業，共計2萬7,347隻蛋雞遭處理，防疫人員呼籲養禽業者嚴守生物安全規範。

芳苑鄉一蛋雞場確診新型H5N1禽流感，防疫人員緊急撲殺2萬7,347隻蛋雞。（縣政府提供）

彰化縣動物防疫所指出，今年12月23日接獲芳苑鄉一蛋雞場通報，場內雞隻死亡異常。防疫人員立即趕赴現場，封鎖雞場出入口並採樣送驗。兩天後，12月25日，檢驗結果確認雞群感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。

今（27）日，動防所防疫人員全副防護裝備進入雞場，開始撲殺作業。工作人員小心翼翼地將雞隻撲殺，並將現場運輸車輛、工具一一消毒，確保疫情不擴散。雞場內，空氣中彌漫著消毒水的氣味，場地被徹底清理與消毒，完成清場作業後，防疫人員才鬆了一口氣。總計撲殺2萬7,347隻蛋雞。

動防所提醒，近日大陸冷氣團南下，日夜溫差大，家禽容易緊迫，免疫力下降，加上正值候鳥度冬高峰期，沿海農田濕地常有過境野鳥，禽流感病毒入侵風險提升。防疫所呼籲養禽場務必加強保暖與通風，並落實生物安全措施。

防疫所指出，若業者未通報，將依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上至100萬元以下罰鍰。彰化縣政府也強調，養禽業者務必落實「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，違規者最高可處新台幣15萬元並限期改善，若逾期未改善，檢出高病原性禽流感之禽隻撲殺將不予補償。

彰化縣防疫專家提醒，家禽業者應將日常觀察、環境消毒、設備防護與人員管控列入例行作業，並配合政府監測，才能有效降低禽流感發生與傳播風險，保障家禽健康與產業安全。