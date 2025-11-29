芳苑鄉農會產業文化農特產新品發表 行銷地方文化特色
彰化縣芳苑鄉農會於11月29日上午在王功福海宮停車場，舉行「114年芳苑鄉農會產業文化農特產品展售活動暨農民節表彰大會與食農教育體驗活動」，縣長王惠美受邀與會。會中同步發表新產品「人蔘山藥」，現場DIY人蔘山藥寶寶，展示人蔘山藥料理，現場人潮眾多，滿是參加活動的親子與遊客，在週末的和煦陽光下感受地方的文化魅力。
今日福海宮廣場滿滿都是參加芳苑年度農業盛會的民眾。此次芳苑鄉農會活動有六大主題，包括家政班聯合成果展、食農體驗DIY、地方社區舞蹈表演、青農展售農特產品、彩繪山藥寶寶、兒童氣墊樂園，讓現埸氣氛相當熱鬧。
芳苑鄉農會總幹事洪翊桓表示，芳苑鄉位處「風頭水尾」，芳苑人所種蔘山藥，採用「直立深耕」方式種植，在山藥成長時少了塑膠管壁阻隔，整個塊根都能吸收到土壤中的微量元素，使山藥的品質與營養成分更高！人蔘山藥的口感較一般山藥細膩鬆軟、咬勁Q彈，湊近聞還有一股悠悠的人蔘香氣，品質超級棒。
總幹事洪翊桓指出，芳苑種出的人蔘山藥肉質相當Q彈，就像在吃「湯圓」一樣、口感彈牙。特別的是，作為湯類熬煮，不會被煮爛，煮得再久、依然是「形狀完美」。雖然名為人蔘山藥，但與人蔘成份沒有關係喔，孕婦也可安心食用。養生溫補首選，吃起來咬勁Q彈、具有人蔘香氣而不含人蔘成份。經過優秀青農採友善農法在芳苑農地試種成功，品質穩定，入口散發淡淡人蔘香氣，久煮不爛但口感軟糯，有潤肺止咳食療效果，是很好的養生食品，冬季可與補品一起煮，補充膳食纖維。
農業處表示，這場活動不僅是一場農特產品展示，更是一個感恩、慶祝與傳承的日子，也是豐富的文化與教育交流，讓更多的人認識在地優質的農特產品，也希望大家深入體驗食農教育，從農田到餐桌，了解食材的來源與背後的故事。縣府也將持續協助地方發展特色，推廣各鄉鎮農特產品，增進農民經濟收益。
