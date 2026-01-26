



隨著新春佳節腳步將近，芳苑鄉公所將於1月25日（星期日）上午在芳苑鄉文化活動中心舉辦「馬年揮毫迎新春．環保家具納福氣」迎春活動。活動融合書法揮毫、創意體驗、二手物品義賣與環保行動，邀請鄉親在濃厚年節氛圍中，共同迎接充滿希望與祝福的嶄新馬年。

芳苑鄉長林保玲自上任以來，持續重視藝文活動推廣與文化扎根工作，本次特別邀請多位書法名家蒞臨現場揮毫，免費贈送手寫春聯，讓民眾將滿滿的新春祝福與好運帶回家。活動當日前150名到場民眾可優先選擇書法大師揮毫，近距離欣賞書法藝術之美，感受傳統文化的深厚底蘊，為新的一年增添喜氣與吉祥好兆頭。

芳苑鄉馬年揮毫迎新春 環保家具納福氣共迎嶄新馬年

除書法揮毫外，現場亦規劃活動專屬筆袋轉印體驗，民眾可攜帶個人照片、全家福或親子合照，現場轉印至限定筆袋，現做現取，打造獨一無二的馬年新春紀念品，兼具紀念性與實用性，深受親子族群喜愛。

林保玲鄉長表示，本次迎春活動除推廣書法文化外，也同步融入資源循環與環保理念，現場除提供狀況良好的二手家具免費選用並視情況協助運送到府，亦辦理二手物品義賣活動，讓閒置物品再次發揮價值，實踐惜物愛物與環保永續精神。誠摯邀請鄉親踴躍參與，一同在熱鬧歡樂的氣氛中，迎接幸福滿滿的馬年新春。

