芳苑鄉1蛋雞場確診H5N1禽流感 撲殺2萬7347隻清場消毒

▲芳苑鄉1場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞。（彰化縣動物防疫所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】芳苑鄉1場蛋雞場於12月23日主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，彰化縣動物防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，12月25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於27日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7,347隻蛋雞。

▲完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作。（彰化縣動物防疫所提供）

動物防疫所提醒近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯降低，且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作。且適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

養禽場如有以下異常情況：(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。