芳苑青蔥田開放自採 市價10元中低收入戶免費5台斤

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】採蔥趣！今年颱風豪雨讓青蔥一度缺貨、價格飆升至每台斤180元，如今災後復耕完成，彰化縣芳苑鄉農民洪鈿豐開放青蔥田自採，每台斤10元，中低收入戶持證明可免費採5台斤，讓民眾體驗採蔥樂趣，也感受農村濃厚的人情味。

颱風後青蔥復耕，洪鈿豐青蔥田開放自採，即日起至元月4日，每台斤10元，中低收入戶免費。（記者陳雅芳攝）

今年7、8月，連續颱風與豪雨重創彰化縣的青蔥田，部分農地積水嚴重，導致青蔥大量受損，市場供應短缺，價格一度飆至每台斤150至180元，成為菜價上漲的焦點。洪鈿豐回憶，「當時大盤商一來就要求現採，一分地的粉蔥可以賣到七、八十萬元，但我不希望因為惜售而造成品質問題。」

廣告 廣告

隨著災後復耕進展順利，加上南部水蔥大量上市，青蔥價格逐漸回落，目前市價每台斤30至40元。為了減少採收人力成本，並讓民眾享受田間體驗，洪鈿豐決定將部分青蔥開放自採，每台斤10元；中低收入戶持證明則可免費採5台斤，鼓勵弱勢家庭也能享用健康蔬菜。

颱風後青蔥復耕，洪鈿豐青蔥田開放自採，即日起至元月4日，每台斤10元，中低收入戶免費。（記者陳雅芳攝）

洪鈿豐多年投入青蔥栽培，並執行農業部科技專案計畫，受到台中區農業改良場指導與技轉支援，使用TCT301木黴菌、台中區農改場研發中性亞磷酸「泰霖50」等農作物營養品，並試用含木黴菌的有機質堆肥，搭配農業試驗所指導的「種、田、肥、水、管、藥、材」七字訣管理方法，使青蔥植株強壯、分孽多，抵抗力佳。

農業界尊稱「蔥師父」的農試所植病組研究員黃晉興，也傳授洪鈿豐三大種蔥秘訣：「選用健康蔥苗、將蔥苗與青蔥分開管理、以及八十分韌性農法」，確保青蔥不僅產量穩定，品質也安全無毒。洪鈿豐笑著說，「看到民眾在田間採蔥，聞著青蔥香味，都是對我們辛苦耕作的最好肯定。」

颱風後青蔥復耕，洪鈿豐青蔥田開放自採，即日起至元月4日，每台斤10元，中低收入戶免費。（記者陳雅芳攝）

自即日起至明年元月4日，民眾可前往芳苑青蔥田自採。本月27、28日及明年元月3、4日會有現場秤重服務；非假日前往需先電話聯絡洪鈿豐0917-275889預約。青蔥田定位為23°55’54.1″N 120°20’28.2″E，自採請自備袋子、手套、口罩及雨鞋，享受田間採蔥樂趣，也體驗農村濃厚的人情味。