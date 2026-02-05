芳華早逝！新莊女騎士自撞「頭部重創牙齒斷」 左臂骨折慘死

死狀悽慘！昨（4日）晚間在新北市新莊區發生死亡車禍，有位27歲女騎士騎車返家時不慎連環自撞，先撞上路緣石再撞燈桿，頭、臉都重創，牙齒斷裂、左臂骨折送醫不治。

車禍現場。 （圖／警方提供）

據新莊分局的調查，事發地點在環漢路二段上往三重方向，事發時間是昨晚6點，獲報該處有車禍後立刻派員會同救護人員趕往，後發現王女已經倒地昏迷不醒，現場檢傷發現頭、臉有多處撕裂傷，牙齒斷了多顆，左手臂也骨折，也當場沒有呼吸心跳，傷勢相當嚴重，但送醫搶救後仍在晚間7點50分宣告不治。

警方調閱監視器查出她當下往三重方向騎行時，先是自撞路緣石後再撞擊路旁燈桿，機車滑行約20餘公尺停下，人也噴飛撞摔倒倒地，醫院的抽血報告後來也出爐，她並未酒駕或毒駕，身上跟車上也沒有違禁品，目前持續調閱相關監視器畫面釐清事發的原因，全案也已報請檢察官跟法醫排定相驗事宜。

