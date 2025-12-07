「芳華」解說爆紅 胡錫進：文革是內亂

（中央社記者呂佳蓉北京7日電）解讀中國電影「芳華」的影片近日引起熱議，中國網友藉由文革背景反思現今體制問題。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文，指文革是「地地道道（道道地地）的內亂」，一些在那之後出生的年輕人不了解它。

中國影片網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站）部落客「聊會電影吧」11月陸續上傳一系列影片，對「芳華」進行深度解讀，每集約半小時。

這些解說影片點出幹部子弟與草根民眾境遇的迥異，反映出社會不公，引發中國年輕人對「芳華」的共鳴與著迷，也觸動了對文革解釋的敏感神經。

胡錫進今天在微博上表示，「輿論場有盤醋，這一次，馮小剛8年前的舊作被當成餃子煮了。很無釐頭的聯想能夠迅速形成共鳴，越看越像」。

胡錫進說，現實中的年輕人很不容易，各種各樣的不如意和由此產生的情緒，是那盤醋。網路天然適合最大膽、最別出心裁的關聯，能產生莫名其妙的恍然大悟和直擊人心。

他進一步說，在網路上，荒誕和深刻是能夠穿越的，帶節奏是強有力的接力賽，比傳銷還讓人著迷、亢奮，匯入洪流加強了每一個參與者的存在感。「這是互聯網（網路）時代特有的一種群體權力」。

胡錫進又說，改革開放之前「那十年的運動（文革），是地地道道的內亂。一些在那之後很久才出生的年輕人不瞭解它，可以理解。但一些經歷過它的人和了解歷史的學者讚美它，只能說他們做人有問題！」。

1981年，中共11屆六中全會透過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，對文化大革命做出了官方總結，即文革是「一場由領導者錯誤發動，被反動集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」。（編輯：邱國強）1141207