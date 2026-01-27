芸采設計：巍然御境 天然石韻語彙綻放雋永氣度的「靜奢雅」居所

【撰文｜張立德、圖片提供｜芸采設計】

無論從哪個角度走入這座位於林口的新成屋，都能強烈感受到石材與光影交織而成的磅礡氣勢。芸采設計透過不規則石紋的流動性、金屬的亮度、木質的沉穩，以及弧形線條的柔化語彙，讓力量與詩意在空間中達成平衡，石材天然紋理不再是冰冷表象，而是一種流動、溫度、情感與時間痕跡，讓居住其中的人真正感受到「奢華並非誇飾，而是細節的極致」。

沉穩「靜奢雅」印象 以自然紋理鋪展家的序章

屋主本身深耕石材產業，對天然紋理、工法精度與細節有著專業敏銳度。這裡不僅是三口之家的生活場域，也是接待賓客與展示石材工藝的會所角色；從建材挑選、3D模擬、石材對花與加工，到收邊工法與細部轉折，皆是屋主與芸采設計團隊密切協作的完美成果。空間裡每一圓角、邊緣、弧度等細節處理，削減石材紋理的對比銳利，讓視覺更顯溫潤柔和，也開啟設計命題：以石材為主角，以柔為語言。

甫踏入玄關，便能感受沉穩靜奢的大氣氛圍。地坪選用紋理厚實的畢卡索大理石，搭配天花金屬波浪板，藉由光影反射讓視覺向上延展，營造序章般的迎賓儀式感。過渡空間以鍍鈦雕花屏風界定尺度，兩側深色收納櫃與轉角弧形黑天鵝大理石造型端景串聯景深，使玄關既具功能性，也展現雍容典雅的低調奢雅。

以弧線、石紋與光影勾勒開闊大器公領域生活風景

進入客廳，視覺焦點立即被氣勢渾然的潑墨山水大理石主牆所吸引。石材紋理宛如山水畫般向左右延伸，左側弧形面加工切割三角溝縫刻劃出細緻線條，讓石材視覺得以延伸至前陽台，側邊同時規劃燈光展示櫃，下方結合掃地機器人收納設計，以低干擾的語彙融入整體風格。此外，公區地坪採用黃金雕刻白大理石，搭配客廳天花以圓角框線搭配局部灰鏡包覆，使光線反射放大垂直尺度，同時消解結構大梁的沉重，讓視覺延伸。

位於公共空間中心的不規則弧角電視隔牆，選用銀彩石英石包覆，是整個公領域的靈魂與動線樞紐。面向沙發為簡潔俐落的視聽主牆，右側切割出開放展示收納PS5影音設備；而面向多功能區與餐廳一側，則整合吊櫃、展示平台、雙紅酒冰箱等多元收納，圓角設計也讓承載多重機能的量體，視覺更輕盈俐落。這座隔牆宛如「魔術方塊」，隨著遊走方向呈現不同用途，讓公領域得以形成自然且流暢的環形動線，創造這裡既是家，也是展現工藝的場域；既能承載日常，也可成為待客、品酒收藏、交流的私人會所。

生活嗜好與待客場景交織的第二生活場域

屋主希望擁有一處能閱讀、品酒、展示收藏並兼具工作用途的開放場域，因此設計團隊於電視隔牆後方與女兒房之間規劃「多功能開放空間」，並以環形動線串聯客廳與餐廳，使此區成為社交時刻的自然延伸。展示櫃背牆使用同樣使用潑墨山水大理石鋪陳，桌面及工作平台採用皮革面雕刻黑色紋理石材，一路延伸至書桌，並以弧線降版方式處理檯桌面連結處，讓線條更加柔順流暢。

環形動線延伸至餐廳，以俐落切角、收邊與隱藏式收納構築而成銀彩石英石餐桌中島座，搭配天花圓角框線與灰鏡，大幅提升空間亮度與視覺尺度，串聯同樣使用銀彩石英石的ㄇ字型廚房，打造流暢餐飲動線。餐廳連結女兒房牆面以壁紙營造柔和氛圍，並巧妙運用線條削弱門片存在，使視覺更一致。

以石材與金屬層次堆疊安定、柔雅的私人領域

主臥回到更私人、更溫柔的語彙。舒眠區地坪以特殊拼接木地板鋪陳，每片需經現場預排確保紋理節奏一致，展現工藝細膩度。入門處以結合天使之星大理石與霧面線條玻璃的側屏風形成「半穿透」儀式性切換。

視覺穿透延伸至主衛浴，歌劇魅影大理石雙檯面座為全室亮點。弧形檯座上半部以溝縫線條切割處理石材，底座則結合隱藏燈帶與金色烤漆，使雙檯面宛如鑲嵌於臥室中的寶石。通往更衣室地坪同樣選擇歌劇魅影大理石，採用斜面坡度設計及防滑處理，確保使用安全；而更衣室壁面、衣櫃背牆、化妝鏡牆、桌面，則分別運用天使之星、仙貝彩螺、雪白銀狐、行雲流水等石材，展現材質運用豐富性；主浴室地壁皆使用綠色寶格麗大理石，入口動線走道則規劃燈光階梯，兼具夜燈與導引功能，展現貼心且細膩的設計思維。

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

