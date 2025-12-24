芽芽甜吻慶58歲生日！沈玉琳抗癌進度曝光 「快要可以見面了」

沈玉琳感謝大家的生日祝福，並公開慶生照。翻攝FB@沈玉琳的御琳軍

今天（24日）是沈玉琳58歲生日，正在抗癌的他，曬出老婆芽芽對他獻吻的慶生照，捧著蛋糕的他，雖然看起來有些消瘦，但氣色不錯。令人開心的是，沈玉琳也同步透露，「治療非常地順利，快要可以見面了！」

沈玉琳先前因為白血病入院，全面停工積極治療中，今天剛好是沈玉琳的58歲生日，他久違跟大家報平安，除了感謝大家送上的生日祝福，也報告了治療進度，透露目前治療非常地順利，更預告「快要可以見面了」！

沈玉琳看起來氣色不錯。翻攝FB@沈玉琳的御琳軍

沈玉琳的PO文也釣出星友們踴躍留言，包括何妤玟、詹惟中都送上祝福，網友們也寫道「平安健康」、「生日快樂」、「早日康復」、「玉琳哥加油」！

預計元宵節後復工

先前沈玉琳也曾吐露復工的時間點，當時表示，「元宵節後會是復工期，出院時間會再更早一點。」但他也強調，實際回到螢光幕前的確切日期，仍需與主治醫師討論後再做最終決定。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

父罹胰臟癌「只剩幾天」！爺孫背影照藏洋蔥 麻衣心碎：捨不得捨不得

《單身即地獄》車炫承抗癌成功！擊退白血病 興奮喊：最棒的耶誕禮物

爆密婚又捲三角戀！啦啦隊女神昆娜吐真相 「早已離婚沒重疊」