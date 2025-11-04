苑裡公墓火警又發現大量事業廢棄物 還1天燒2次
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑坑里一處公墓10月底發生火警後，經消防人員撲滅火勢卻被發現公墓附近有約35公噸營建廢棄物，引起地方關注，不過此案尚未追查到行為人，地方人士指出，苑裡鎮苑東、苑坑里交界處公墓，1日上、下午2度發生火警，結果消防人員前往撲滅火勢後，發現大量垃圾。
苗縣府消防局表示，1日上午9點多獲報該處公墓發生火警，出動水箱車前往撲滅火勢，發現垃圾未燃燒完全，遺留部分民眾私人物品與信件、堆積大量垃圾與事業廢棄物燃燒面積為150平方公尺；當天下午3點多再度獲報，該處公墓再次起火後也波及大量雜草起火燃燒，燃燒面積達200平方公尺。
苗縣府消防局表示，已經通報縣府環保局處理，苑裡消防分隊提醒民眾，請勿私自隨意燃燒居家廢棄垃圾與事業廢棄物，應循清潔隊處理而非便宜行事，避免自身遭到開罰也避免空氣污染惡化。
