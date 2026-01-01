苑裡國小老水圳出現裂痕 地方憂地層下陷影響學生安全

苑裡國小老水圳出現裂痕，地方憂地層下陷結構影響學生安全。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑裡國小為鎮內歷史最悠久學校，其中位於舊活動中心旁的老水圳更被認為是「百年水圳」，見證學校與校友歷史。但近來有民眾反映，老水圳出現裂痕憂心地層下陷，苑裡鎮代會主席洪晃琦與校方、農田水利署等單位前往會勘，農水署將初步修復局部損壞部分，校方則委託技師全面檢測。

苑裡國小校長張志清表示，較擔憂部分為流經水圳的水體會滲透進入土壤中導致土壤流失使狀況持續惡化，由於這可能為造成水圳龜裂因素，已經委託專業技師將進行雷達偵測。張志清也說，水圳具有百年歷史且有地方人士申請歷史建築中，因此不宜拆除重建，應由農水署就溝體龜裂部分進行補強，並將溝體周邊進行綠美化工程，建立兼具歷史、生態、美感的溝渠環境。

至於問題持續多久，張志清表示，已經存在多年，但近年因校舍改建作業完成後問題更嚴重。

農田水利署代表則指出，針對水圳既有設施部分可以協助補強，水圳局部損壞部分可以透過灌混凝土等方式補強，將研議適當方式，而溝渠旁地坪可協助綠美化。

洪晃琦說，因之前有民眾跌倒案例，擔憂學生或社區居民在校園運動、休憩時受傷；洪晃琦也強調因溝渠旁地坪裸露，風飛沙或下雨後會影響學生，當務之急可先處理綠美化水圳旁地坪、先局部補強損壞部分，至於造成整條水圳龜裂因素確實仍須爭取全面檢測改善。

