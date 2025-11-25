苑裡天后遍路稻鎮生活市集 周末登場
秋風吹起金黃稻浪，苑裡鎮一年一度最受期待的秋收盛典《天后遍路稻鎮生活市集》將於十一月二十九日、三十日在「愛情果園」盛大登場。苗栗縣政府與農村水保署臺中分署今年共同打造以「ESG低碳永續旅遊」為核心的活動，將信仰文化、藝術美學與在地市集一次融合，成為今年秋天最具風土魅力的山海慶典。
活動首日推出「天后遍路一日騎旅」啟程儀式，自愛情果園出發，沿著海線以單車走訪信仰據點，讓旅人以最貼近土地的方式體會「以旅程致敬信仰」的精神，也象徵苗栗邁向低碳旅遊的新里程碑。縣府表示，希望透過輕量旅遊方式，讓更多人以更友善環境的方式重新認識海線風景。
兩天活動串聯超過二十家在地品牌，從小農選品、地方美食、特色手作到舞台音樂展演，打造吃、買、玩一次滿足的生活市集體驗；活動現場也規劃拍照亮點與期間限定好禮，讓旅人能邊逛邊拍、帶走屬於秋天的幸福收穫。
今年更同步推出兩條深度遊程：以媽祖信仰與海線人文為軸的「天后遍路」，以及結合藝術、美學與慢城風景的「藝境慢遊」山線路線，搭配沿線「ESG友善驛站」推出限定優惠，引導旅人以更低碳、更從容的方式穿梭山海。
活動期間，「愛情果園」周邊也將展出藝術家張樸勻以苑裡農村為靈感創作的三件作品《編織庇蔭》、《守護》與《蜻定稻香》，搭配稻田彩繪，打造今年秋季最吸睛的地景藝術現場，成為遊客不可錯過的超強打卡點。
苗栗縣政府表示，誠摯邀請民眾於十一月二十九日、三十日前往苑裡愛情果園走走，逛市集、聽音樂、品美食、玩騎旅、賞藝術、拍美照、集好康，一起感受「慢慢山海綠色行旅」的秋收魅力，來場兼具信仰、人文與永續精神的幸福旅行。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 1 天前
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 5 小時前
中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！
（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學 […]引新聞 ・ 5 小時前
故宮校園大使招募開跑 拉近年輕世代距離
記者劉昕翊／臺北報導 為擴大青年參與及培育推廣生力軍，國立故宮博物院即日起至12月15日上午10時止推動「第6屆故宮校園大使」招募計畫，對象不限科系年級，採網青年日報 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 4 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 23 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 5 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 11 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 4 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前