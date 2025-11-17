苑裡山腳國小獲113-114年度「校園美感環境再造」特優獎

校園生態池運用簡易材料製作水管竹筏、進行水上浮舟等科探活動，使生態池成為教學、探索與遊憩功能的「第二教室」（圖:苗栗縣政府提供）

苗栗苑裡鎮山腳國小融合歷史建築、藺草文化與自然場域，以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合校園水生池、入口意象及二樓廊道等場域，透過師生凝聚與設計團隊專業協作，提出具文化脈絡與永續理念的改造方案，讓山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範；獲得教育部113-114年度「校園美感環境再造計畫」全國唯一的「特優獎」殊榮肯定。

學校內珍貴的「日治後期宿舍群」是地方少見的歷史建築，原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」為策略，拆除多餘結構、保留木平台，並以港灣意象重新調整平台界面，創造出開放、通透且富教育意義的過渡場域，讓新舊建築得以重新對話，展現校園空間的延續性與深度。

位於校園中央的生態池，原本為動線陰暗且不易利用的空間，改造成為與紅磚圓形廣場相互呼應，呈現苑裡窯業的文化紋理，並成為戶外展演與環境教育的重要場域。師生更響應改造理念，運用簡易材料製作水管竹筏、進行水上浮舟等科探活動，使生態池由過往的視覺景觀轉化為具備教學、探索與遊憩功能的「第二教室」，有效提升學生五感體驗與自然觀察能力，充分展現教育部推動的「自然共融×戶外教育」精神。



山腳國小也長期推動藺草文化、歷史建築護育與人文素養等校訂課程。在美感改造計畫中，更進一步與課程發展連結，並落實跨領域整合的課程實踐，使得山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範。



教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園，委託國立臺中教育大學辦理「校園美感環境再造計畫」。山腳國小榮獲教育部「校園美感環境再造」特優獎，苗栗縣長鍾東錦表示，未來將持續鼓勵學校積極參與「校園美感環境再造計畫」，持續推動友善校園環境，逐步優化學習環境，讓美感不僅存在於空間中，更能進入學生的日常生活，培養孩子觀察、反思與欣賞的能力，打造兼具教育意涵與地方精神的優質校園。