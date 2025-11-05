苑裡房裡交流道北出、南入匝道延宕 立委促速核定
台61線西濱快速道路苗栗路段已全線通車，但苑裡鎮房裡交流道仍出現「北上不能匯出、南下不能匯入」情形，造成交通不便。立委陳超明4日指出，增設匝道的可行性研究案遭交通部退回，已邀集縣府、台中市府及苑裡民意代表共同向交通部與公路局溝通，呼籲盡速核定北出、南入匝道。
立委陳超明表示，自107年初起，即積極爭取房裡交流道增設北出、南入匝道，當年成功爭取230萬元進行可行性研究，由此展開長達8年的努力。去年底，該案順利通過公路局審查，今年6月送交交通部核定，但上個月遭交通部退回。交通部指出，退回原因為連絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，需苗栗縣政府補齊資料後再行審議。
陳超明表示，多年努力僅差臨門一腳，交通部應以地方居民需求為最主要考量，「若摻雜其他因素，絕非地方之福。」
縣府工務處指出，匝道案雖遭退回，但縣府已著手補齊資料，特別針對140線第二期拓寬工程及用地取得部分進行補充，並全力支持將資料送交交通部，確保案件持續推進，待中央核定後即可進入下一階段。
陳超明表示，若匝道延宕，將持續影響南來北往交通，居民已等待多年改善，期望中央支持，加速核定。
更多中時新聞網報導
蔡依林簽唱樂和粉絲肉體接觸
前進經典賽》費仔、龍仔沒問題 規則喬好就來
深耕顯微手術 蒲啟明助病人重建生命價值
其他人也在看
有豬瘟"盧媽媽"宣傳花毯節? 綠砲轟心思錯置還搶功
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市議會，今天（5日）綠營依然砲聲隆隆，針對4日台中市長盧秀燕說，豬瘟事件自己及時"拆彈"，化解危機，議員怒轟，盧秀燕做事閃遠遠、搶功跑第一，危機處理荒腔走板，盧秀燕還心思放錯地方，竟然忙著宣傳花毯節，曝露了連市府分工，都嚴重失衡！民視 ・ 5 小時前
女控遭送精神科醫院強制診治 屏衛生局：符合程序
（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）媒體報導屏東一名女子酒後身體不適，向警求助，告知神經痛病史，卻被送至精神專科醫院治療，指控強制診治並遭不當對待。縣衛生局表示，就醫符合程序，診治過程皆知情同意。中央社 ・ 1 天前
網傳南市羊肉餐飲業者地面切肉 衛生局說明稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】針對近日民眾於網路反映本市羊肉餐飲業者人員於地上處理食材，恐有衛生安全疑互傳媒 ・ 1 天前
台南某羊肉店員工地上切肉 衛生局告誡再犯開罰
（中央社記者楊思瑞台南3日電）近日有民眾在網路發文反映台南市某羊肉餐飲店於地上處理食材，恐有衛生安全疑慮，市衛生局會同消保官稽查，業者坦承當事員工因手扭傷，於地面切肉，當場告誡若再犯將開罰。中央社 ・ 1 天前
登革熱防線往北移 汐止確診新北首件本土病例
（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府衛生局下午表示，汐止區出現新北市今年首例本土性登革熱病例，1名女性確診，5名同住者皆無不適。市府展開病媒蚊密度調查、環境孳清及噴消，並呼籲民眾加強居家防疫。中央社 ・ 3 小時前
嘉市推出接種流感、新冠疫苗 市民抽好禮活動
（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市政府衛生局為鼓勵嘉義市民踴躍接種疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」 […]引新聞 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場台中豬農父子涉業務登載不實 凌晨遭羈押禁見
台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟案例，疫調過程中發現死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且從5月起廚餘蒸煮照片上傳次數出現異常，補傳照片多為10月拍攝，疑有偽造情形。檢方3日約談豬農陳姓父子、台中市養豬協會2名中廣新聞網 ・ 1 天前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 1 天前
千人合歡山校外教學搭帳棚「無申請」 新北私校登合歡山遭罰3000元
合歡山北峰校外教學引爭議，新北市私立學校因未申請而遭罰款。近日，該校分梯次帶領超過1000名學生攀登合歡山北峰與西峰進行校外教學，並在山頂設置醫療帳篷以應對緊急情況。然而，此舉因未向太魯閣國家公園管理處申請許可，違反國家公園法規定，連續兩天被罰共3000元。此事件提醒民眾前往國家公園活動時，務必了解並遵守相關規定，避免觸法受罰。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
涉登載不實 台中梧棲豬場陳姓父子凌晨羈押禁見
台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，昨天持台中地院核發的搜索票，前往梧棲陳姓豬農父子住處、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機的住居所等共4處執行搜索，並約談4人到案說明，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，今天凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准，陳姓司機和蘇姓司機則請回。自由時報 ・ 1 天前
快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！
中檢署偵辦非洲豬瘟案，搜索案關養豬場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機之住居所等4處遭，並約談4 人到案說明。中檢今（4）日表示，經檢察官偵訊後，認定案關養豬場之被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪之犯罪嫌疑重大，今日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准。中天新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 3 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 8 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 2 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 小時前