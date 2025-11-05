苑裡房裡交流道北出、南入匝道延宕 立委促速核定

2025年11月5日苗栗縣／台61線苗栗路段全線通車，但苑裡房裡交流道北上無出口、南下無入口，交通不便。立委陳超明4日指出可行性研究案遭交通部退回，邀縣府與民代前往溝通，呼籲盡速核定北出、南入匝道。（立委陳超明服務處提供／呂麗甄苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗路段已全線通車，但苑裡鎮房裡交流道仍出現「北上不能匯出、南下不能匯入」情形，造成交通不便。立委陳超明4日指出，增設匝道的可行性研究案遭交通部退回，已邀集縣府、台中市府及苑裡民意代表共同向交通部與公路局溝通，呼籲盡速核定北出、南入匝道。

立委陳超明表示，自107年初起，即積極爭取房裡交流道增設北出、南入匝道，當年成功爭取230萬元進行可行性研究，由此展開長達8年的努力。去年底，該案順利通過公路局審查，今年6月送交交通部核定，但上個月遭交通部退回。交通部指出，退回原因為連絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，需苗栗縣政府補齊資料後再行審議。

陳超明表示，多年努力僅差臨門一腳，交通部應以地方居民需求為最主要考量，「若摻雜其他因素，絕非地方之福。」

縣府工務處指出，匝道案雖遭退回，但縣府已著手補齊資料，特別針對140線第二期拓寬工程及用地取得部分進行補充，並全力支持將資料送交交通部，確保案件持續推進，待中央核定後即可進入下一階段。

陳超明表示，若匝道延宕，將持續影響南來北往交通，居民已等待多年改善，期望中央支持，加速核定。

